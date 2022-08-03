الاتحاد الأوروبي يكشف موقفه من زيارة بيلوسي الى تايوان

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وقال متحدث باسم التكتل المكون من 27 دولة إن "الاتحاد الأوروبي مهتم بالحفاظ على السلام والوضع الراهن في مضيق تايوان".

وأضاف: "نحن نشجع التسوية السلمية للمسائل المتعلقة بجانبي المضيق. ينبغي حل التوترات من خلال الحوار. يجب الحفاظ على قنوات الاتصال المناسبة للحد من مخاطر سوء التقدير".

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي لديه "سياسة صين واحدة واضحة"، ويعترف بحكومة جمهورية الصين الشعبية باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة للصين، بينما يسعى أيضاً إلى إقامة "علاقات ودية وتعاون وثيق مع تايوان".