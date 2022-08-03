الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢
٠٢:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

المحبشي: واشنطن توافق على الهدنة ليس حبا باليمن بل خوفا منه

المحبشي: واشنطن توافق على الهدنة ليس حبا باليمن بل خوفا منه
الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

قال عضو المكتب السياسي لأنصارالله عبدالوهاب المحبشي ان واشنطن توافق على الهدنة ليس حبا باليمن بل خوفا منه.

العالم- اليمن

واضاف المحبشي لقناة المسيرة: ان إرسال الأمريكيين المزيد من الأسلحة للسعودية والإمارات تعبير جديد على أصل المعركة وأن السعودي والإماراتي مقاول فقط.

واضاف ان تحالف العدوان يرتب أوراقه للمرحلة المقبلة، وإن أرادوا استمرار الحرب فقواتنا المسلحة وشعبنا حاضرون بالتوكل على الله.

وقد اعلن المبعوث الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج أن أطراف الازمة في اليمن وافقت على تمديد الهدنة لمدة شهرين إضافيين وفقاً للشروط ذاتها.

واضاف جروندبرج، أن تمديد الهدنة يتضمن التزاماً من الأطراف بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت ممكن.

روابط ذات صلة

تمديد الهدنة شهرين إضافيين في اليمن

المشاط : جاهزون لافشال رهانات قوى العدوان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

'اللجنة المركزية' التابعة للتيار الصدري تصدر توجيهات جديدة للمتظاهرين

بريطانيا وصراع "حزب المحافظين" للبقاء حتى الانتخابات القادمة

حركة الأمة: لبنان بمقاومته سينتصر في استرداد حقوق حدوده

قاليباف يستقبل النخالة ويؤكد ان الجهاد والمقاومة هما رمز الانتصار

جبهة العمل الإسلامي تحيي تصدي كتيبة جنين للعدوان الصهيوني

لبنان.. الوعود الاميركية الكاذبة وكيفية التعامل معها؟