المحبشي: واشنطن توافق على الهدنة ليس حبا باليمن بل خوفا منه

العالم- اليمن

واضاف المحبشي لقناة المسيرة: ان إرسال الأمريكيين المزيد من الأسلحة للسعودية والإمارات تعبير جديد على أصل المعركة وأن السعودي والإماراتي مقاول فقط.

واضاف ان تحالف العدوان يرتب أوراقه للمرحلة المقبلة، وإن أرادوا استمرار الحرب فقواتنا المسلحة وشعبنا حاضرون بالتوكل على الله.

وقد اعلن المبعوث الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج أن أطراف الازمة في اليمن وافقت على تمديد الهدنة لمدة شهرين إضافيين وفقاً للشروط ذاتها.

واضاف جروندبرج، أن تمديد الهدنة يتضمن التزاماً من الأطراف بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت ممكن.