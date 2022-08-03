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في الاجتماع الـ31 لـ أوبك+:

وزير النفط: ستواصل إيران التعاون البناء مع أوبك

وزير النفط: ستواصل إيران التعاون البناء مع أوبك
الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:١٧ بتوقيت غرينتش

قال وزير النفط الإيراني إن إيران بصفتها أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة أوبك، ستواصل كما في الماضي نشاطها البناء والتعاون والدعم الفعال لأوبك و أمينه الجديد و أمانة أوبك.

العالم - ايران

و في معرض تكريمه ذكرى الأمين العام السابق لمنظمة أوبك الراحل محمد باركيندو، والترحيب بالأمين العام الجديد للمنظمة هيثم الغيص، قال جواد أوجي بكلمته في الاجتماع الثلاثين لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها (أوبك بلس) اليوم الأربعاء 12 أغسطس: إن النبأ المحزن للغاية بوفاة السيد محمد سانوسي باركيندو الأمين العام السابق لمنظمة أوبك تسبب لي بحزن عميق.. نيابة عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومةً وشعباً، أتقدم بالتعازي لجميع أعضاء أوبك، وخاصة وزير النفط النيجيري (تيميبره سيلفا)، وحكومة وشعب نيجيريا العظيم، وجميع الكوادر بأمانة أوبك.

وأضاف: بلا شك إن جهود الراحل باركيندو الدؤوبة كأمين عام لمنظمة أوبك من أجل التضامن والوحدة بين الدول الأعضاء إلى جانب ثقته بالحكمة الجماعية والسعي إلى التفاهم ساعدت المنظمة وأعضائها دائماً،

و أكد أوجي: ساعدت إجراءات باركيندو الفعالة و ذات التوقيت المناسب في السنوات الست الماضية منظمتنا وخارجها، والاقتصاد العالمي على أن يكونا على طريق التحسين والاستقرار، وإن هذه الإنجازات، كثمرة لخدمات السيد باركيندو القيمة بصفته أمين عام منظمة أوبك، سيتبقى خالدة في الذاكرة التاريخية لأوبك ولسوق النفط العالمي.

كما هنأ وزير النفط الإيراني هيثم الغيص، الأمين العام الجديد لمنظمة أوبك، قائلاً: أنا واثق من أن انتخابكم سيكون خطوة مهمة في دفع وتحقيق الأهداف الجماعية لأوبك ودولها الأعضاء.. وفي القيادة العادلة والمتطعة إلى المستقبل لأمانة منظمة أوبك.

وشدد أوجي على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بصفتها أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة أوبك، ستواصل تعاونها البناء ودعمها الفعال لأوبك وأمين عامه الجديد والأمانة العامة للمنظمة كما في الماضي، وقال: إنني واثق من أن نجاحات أوبك في السنوات الأخيرة ستستمر في المستقبل ومع إدارة السيد الغيص.. وأتمنى له التوفيق في مسؤوليته الجديدة وفي هذه الحقبة الصعبة لمجال الوقود الأحفوري.

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