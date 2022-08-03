فنزويلا تستورد 10 آلاف سيارة من شركة "سايبا" الإيرانية

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جاء ذلك في اجتماع عقد في طهران الثلاثاء بين المدير التنفيذي لشركة "سايبا" محمد علي تيموري ووزير النقل رئيس الجانب الفنزويلي للجنة التعاون المشتركة بين البلدين رامون بلاسكيز.

وقال تيموري، أثناء تقديمه تقريرا عن أداء مجموعة "سايبا" في مجال إنتاج المنتجات الجديدة: إن شركة "سايبا" لديها خطط جيدة في مجال إنتاج منتجات جديدة وحديثة وستقدم قريبا سيارات جديدة إلى السوق.

وأضاف: "سايبا" مستعدة للتعاون مع فنزويلا للإنتاج المشترك وإرسال منتجاتها إلى سوق هذا البلد.

بدوره قال وزير النقل الفنزويلي: "اليوم، خلال زيارتي لمركز "سايبا" للأبحاث والابتكارات، رأيت العديد من طرازات السيارات الجديدة التي ستدخل قريبا خط إنتاج الشركة، وهي حديثة ومواكبة للمواصفات."

وأعرب "رامون بلاسكيز" عن أمله في: أن نتمكن قريبا من إحياء مصنع "سايبا" في فنزويلا بالتعاون مع مجموعة "سايبا" للسيارات.

وأضاف: إن مصنع "فينيراتو" الذي أقيم سابقا ونشط بشكل مشترك في فنزويلا، يعاني حاليا من خسائر ولا يعمل، وسنقدم كل المساعدة اللازمة لإحياء هذا المصنع.

وقال بلاسكيز: حسب الخطة المرسومة، هناك حاجة إلى 10 آلاف سيارة، سنشتريها قريبا من سايبا، وسيتم تصدير هذه السيارات إلى فنزويلا على شكل CKD (تجميع) وCBU (كاملة الانتاج)، ليتم إدخالها إلى السوق.

وتابع وزير النقل الفنزويلي: إذا تم ذلك، يمكن تصدير منتجات "سايبا" إلى دول أخرى في المنطقة (أميركا اللاتينية)، وبناء على ذلك، يمكننا المساعدة في التنمية والازدهار في البلدان بما يتماشى مع مصالح البلدين.

وقال: إن هذه العلاقة ستؤدي إلى تطوير وازدهار صناعة السيارات في فنزويلا، الأمر الذي سيساعد بشكل كبير في عملية التصنيع، وفي نهاية المطاف سيعزز الصداقة بين البلدين.