تفاصيل تجسس موظف سابق في شركة تويتر على الناشطين السعوديين

العالم- السعودية

وقالت الواكلة إنه عندما أدلت أريج السدحان بشهادتها في محاكمة االموظف السابق في تويتر يُزعم أنه تجسس على شقيقها لصالح المملكة العربية السعودية ، كان هناك الكثير من القصة التي لم تستطع قولها.

وأشارت الوكالة إلى أنه لم يُسمح لها بالقول إن المباحث السعودية اختطفت شقيقها عبد الرحمن السدحان بسبب منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي وأن المملكة حكمت عليه بالسجن 20 عامًا، وأنه تعرض للتعذيب بالحرمان من النوم والصعق بالكهرباء، وأن آسريه قاموا بتحطيم أصابعه وضربه بشدة لدرجة أنه تم إرساله إلى وحدة العناية المركزة.

وقالت أريج السدحان في مقابلة حول الانتهاكات “كل هذا بناء على حساب تويتر ساخر” .

وبحسب “بلومبرغ” كانت هذه التفاصيل خارج الحدود بعد أن قالت قاضية إنه لم يُسمح لها بالتلميح إلى أن الموظف السابق في تويتر ، أحمد أبو عمو ، مسؤول عن أعمال عنف ارتكبتها الحكومة السعودية.

ومع ذلك ، كانت شهادة أريج السدحان جزءًا رئيسيًا من محاكمة الولايات المتحدة التي استمرت أسبوعًا ضد أبو عمو ، والتي أظهرت علاقاته مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، الحاكم السعودي الفعلي الذي اتخذ إجراءات صارمة ضد المعارضة المحلية ، واعتقل العشرات من رجال الدين المعروفين ورجال الأعمال. والمثقفين والناشطين.

أبو عمو تلقى رشوة مقابل معلومات عن الناشطين على تويتر

وقالت “بلومبرغ” إنه من خلال أحد كبار مساعدي الأمير ، يُزعم أن أبو عمو تلقى رشوة مقابل معلومات شخصية لمستخدمي تويتر الذين استخدموا المنصة لانتقاد العائلة المالكة السعودية، حيث استدعت النيابة أريج السدحان للإدلاء بشهادتها، حيث تعتمد النيابة على ظهورها لتوضيح التكلفة البشرية لأفعال أبو عمو.

وقالت الوكالة إن الادعاء أوقف قضيته يوم الثلاثاء حيث بدأ محامو الدفاع العامون الفيدراليون الذين يمثلون أبو عمو في الدفاع عنه. ومن المتوقع أن يبدأ المحلفون مناقشة الحكم هذا الأسبوع.

أبو عمو يدافع عن نفسه

ودفع أبو عمو ، وهو مواطن أمريكي ترك تويتر في عام 2015 بأنه غير مذنب في العديد من التهم ، بما في ذلك العمل كعميل أجنبي غير قانوني في الولايات المتحدة وعرقلة العدالة، في حين أشارت الوكالة إلى أنه يواجه عقوبة تصل إلى 20 عاما في السجن.

وبحسب “بلومبرغ”، فإنه في المحاكمة ، أظهر المدعي العام لأريج السدحان وثيقة من أبريل / نيسان 2015 تقول الولايات المتحدة إن مساعد ولي العهد ، بدر العساكر ، يحتفظ بها. كانت قائمة تضم حوالي 10 مؤثرين على تويتر ، وإشارة مبطنة إلى ما كان المدعون العامون قد أشاروا إليه سابقًا باسم “قائمة التسوق لمستخدمي “تويتر” التي أراد العساكر أن يتتبعها أبو عمو.

أسماء المغردين الواردة أسماؤهم في الوثيقة

وقالت الوكالة إن أحد الأسماء تعود لعمر بن عبد العزيز ، وهو صديق كاتب العمود في صحيفة واشنطن بوست وناقد المملكة جمال خاشقجي الذي قطعه عملاء سعوديون في عام 2018.

وبينما لم يعرف المحلفون أي تفاصيل عن عبد العزيز ، سأل المدعي العام أريج السدحان، “هل هذا الحساب هو ما يمكن أن تصفه بأنه ينتقد حكومة المملكة العربية السعودية؟”

وقالت الوكالة إن “السدحان” اعترفت بذلك ، ثم طُلب منها تحديد اسم آخر على القائمة. كان شقيقها الأصغر، عبد الرحمن ، الذي تضمن حسابه على تويتر ، بحسب شهادتها، “انتقادات ساخرة للمملكة العربية السعودية”.

فقدت الاتصال بشقيقها منذ مارس 2018

وشهدت أريج السدحان بأنها تعمل في قطاع التكنولوجيا في الدول الخليجية، وأنها تواصلت مع شقيقها بشكل متكرر عبر الهاتف والرسائل النصية والبريد الإلكتروني. في مارس 2018 .

وقالت لهيئة المحلفين: “منذ أن فقدت الاتصال بأخي ، حاولت الاتصال به ، وكذلك فعلت عائلتي”. “لم يتم إجراء جميع مكالماتي الهاتفية ، ولم تكن جميع رسائلي تمر ، وهو أمر غير معتاد للغاية.”

وقالت في المقابلة إن السدحان لم يُسمح لها بإخبار المحلفين بأن محكمة استئناف سعودية أيدت العام الماضي حكمًا بالسجن 20 عامًا على شقيقها، مستشهدة بنسخة مطبوعة من حوالي 200 صفحة من التغريدات “كأساس لجرائمه المزعومة”.

وقالت منظمة جرانت ليبرتي المدافعة عن حقوق الإنسان ومقرها لندن في تقريرها عن المملكة العربية السعودية لعام 2022 إن ما لا يقل عن 220 شخصًا ما زالوا مسجونين في المملكة العربية السعودية بسبب حديثهم ضد محمد بن سلمان أو دعوتهم إلى الإصلاح داخل المملكة.

من جانبها، قالت أريج السدحان إن شقيقها ظل في العام الأول في السجن ، وظلت أسرتها هادئة. عندما علمت بتعذيب شقيقها من عائلات السجناء الآخرين ، قررت أن تتحدث – أولاً على “تويتر”، وقالت إنه لا يزال محتجزا ومحروما من أي مكالمات عائلية أو زيارات.

وفي مواجهة التهديدات المستمرة شرحت أريج السدحان حالة شقيقها عبد الرحمن للمسؤولين الحكوميين في جميع أنحاء العالم ، وكتبت مقالات رأي وتطلب المساعدة من منظمات حقوق الإنسان.

وقالت: “عندما كنا صامتين، كانت أسوأ الأشياء تحدث لأخيها”، مضيفة أن “الصمت ليس إجابة”.