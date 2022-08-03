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ما هو سر غياب الأمير خالد بن سلمان عن المشهد السياسي الحالي؟!

ما هو سر غياب الأمير خالد بن سلمان عن المشهد السياسي الحالي؟!
الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

تساءل مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سر غياب نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان عن المشهد الحالي وعدم ظهوره خلال استقبال الرئيس الأمريكي في المملكة أو في زيارات ولي العهد محمد بن سلمان الخارجية التي تمت مؤخرا.

العالم- السعودية

وفي هذا السياق، قال الدكتور خالد نجل المسؤول الأمني السعودي الهارب سعد الجبري في تدوية له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر :"اختفاء الأمير خالد بن سلمان عن المشهد في هذا التوقيت ملفت جدا، فلم يحضر أثناء زيارة بايدن لجدة ولم يتواجد في زيارات ولي العهد أو المفاوضات الجارية لتمديد الهدنة في اليمن".

وأضاف قائلا:"خالد بن سلمان أرفع مسؤول سعودي زار واشنطن مؤخرا وكان لجهوده دور في زيارة بايدن وهدنة اليمن بشهادة الأمريكان".

وكان خالد بن سلمان آخر مسؤول سعودي يزور واشنطن في مايو/آيار الماضي لبحث تجديد الهدنة في اليمن للشهرين الأخيرين قبل أن يتم عن تجديدها أمس الثلاثاء لشهرين آخرين.

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