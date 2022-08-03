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روسيا: "دونيتسك ولوجانسك" لن تعودا لأوكرانيا

روسيا:
الأربعاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

أكد دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، أن أوكرانيا ليس لديها أي فرصة لاستعادة دونباس، على طريقة نظام كانتون بسويسرا.

العالم - روسيا

وردًا على الاقتراح الذي أعرب عنه المستشار الألماني الأسبق جيرهارد شرودر، لحل المشاكل الإقليمية في شرق أوكرانيا، قال بيسكوف : "لم يعد هذا ممكنًا، إذ تم الاعتراف باستقلال جمهوريات دونباس من قبل روسيا".

وأضاف بيسكوف - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "أن جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين هما دولتان مستقلتان الآن".

وكان جيرهارد شرودر قد كشف في وقت سابق عن استعداد الكرملين لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا ، وذلك بعد اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفًا أنه على الرغم من أن الغرض الأصلي من الزيارة إلى موسكو كان مناقشة أمن الطاقة في ألمانيا، إلا أنه كان من المستحيل تجاهل موضوع الأزمة الأوكرانية.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا بدأت منذ 24 فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة في إقليم "دونباس" جنوب شرقي أوكرانيا، في أعقاب طلب إقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك" رسميًا دعم موسكو التي اعترفت بكل منهما "جمهورية مستقلة" ودخلت في مواجهات عسكرية مع الجيش والقوات الأوكرانية.

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