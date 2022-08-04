الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
٠٨:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

أحمد الأسدي يرد على دعوة امتداد: موتوا بغيظكم

أحمد الأسدي يرد على دعوة امتداد: موتوا بغيظكم
الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٢ بتوقيت غرينتش

علق رئيس تجمع السند وعضو مجلس النواب العراقي أحمد الأسدي، على دعوات ضبط الحشد الشعبي.

العالم - العراق

وقال رئيس تجمع السند في تغريدة، إنه "مرة أخرى نسمع البعض يتحدث عن حل الحشد الشعبي المجاهد أو دمجه في الأجهزة الأمنية وهم يحاولون تجاهل ما أصبح عليه الحشد من نقطة ارتكاز في منظومة الأمن القومي العراقي وعلامة فخر يعتز بها جميع الشرفاء من أبناء هذا الوطن الغالي".

وأضاف: "قل موتوا بغيظكم. قد نختلف كقوى سياسية شيعية حول السياسة ومناهج العمل ولكننا نقف جميعًا مع حشد العراق ضد كل أنواع مؤامراتكم".

وكانت حركة امتداد قد أصدرت بيانًا تضمن 8 مطالب، من بينها أن "يخضع الحشد ضمن المؤسسات العسكرية لقانون الانضباط العسكري، وتحويل من لا قدرة له على حمل السلاح إلى الوظائف المدنية أو التقاعد".

روابط ذات صلة

مقتدى الصدر يدعو إلى حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة

السفيرة الأمريكية تكشف إمكانية تدخل بلادها بالأزمة العراقية

الكاظمي والعامري يبحثان الازمة السياسية في البلاد

رئيس العراق: الظروف الحالية تستدعي التهدئة والحوار الصادق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مخطط صهيوني لاقتحام المسجد الأقصى يومي السبت والأحد

حل مجلس النواب العراقي بدعوة من مقتدى الصدر

رشيدة طليب تفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي الامريكي

صحيفة: واشنطن توافق على بيع أسلحة للكويت

الجيش الصيني يطلق قذائف مدفعية بعيدة المدى شرق مضيق تايوان

الجيش الصحراوي يشن هجمات جديدة ضد القوات المغربية