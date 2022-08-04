أحمد الأسدي يرد على دعوة امتداد: موتوا بغيظكم

العالم - العراق

وقال رئيس تجمع السند في تغريدة، إنه "مرة أخرى نسمع البعض يتحدث عن حل الحشد الشعبي المجاهد أو دمجه في الأجهزة الأمنية وهم يحاولون تجاهل ما أصبح عليه الحشد من نقطة ارتكاز في منظومة الأمن القومي العراقي وعلامة فخر يعتز بها جميع الشرفاء من أبناء هذا الوطن الغالي".

وأضاف: "قل موتوا بغيظكم. قد نختلف كقوى سياسية شيعية حول السياسة ومناهج العمل ولكننا نقف جميعًا مع حشد العراق ضد كل أنواع مؤامراتكم".

وكانت حركة امتداد قد أصدرت بيانًا تضمن 8 مطالب، من بينها أن "يخضع الحشد ضمن المؤسسات العسكرية لقانون الانضباط العسكري، وتحويل من لا قدرة له على حمل السلاح إلى الوظائف المدنية أو التقاعد".