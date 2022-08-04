تمديد الهدنة.. تحالف العدوان يرتب أوراقه لمرحلة مقبلة

العالم - نبض السوشيال

في وقت يرى المراقبون في المنطقة ان تمديد الهدنة في اليمن انما يأتي بالدرجة الاولى بدافع حماية المصالح الاميركية وفي مقدمتها النفط السعودي، اعلن المبعوث الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج أن أطراف الازمة في اليمن وافقت على تمديد الهدنة لمدة شهرين إضافيين وفقا للشروط ذاتها، وأن تمديد الهدنة يتضمن التزاما من الأطراف بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسع في أسرع وقت ممكن.

قال جروندبرج إنه "في الأسابيع المقبلة سيكثف اتصالاته مع الأطراف لضمان التنفيذ الكامل لالتزامات جميع الأطراف في الهدنة التي من المفترض أن يوفر تمديدها آلية لدفع رواتب موظفي القطاع العام وفتح طرق وزيادة عدد الرحلات الجوية من صنعاء وتدفق الوقود بانتظام إلى الحديدة.

من جهته، شدد الناطق باسم حركة انصار الله محمد عبد السلام، على أهمية قيام الأمم المتحدة بالعمل المكثف على صرف المرتبات وفتح المطار والميناء، مشيراً إلى أن معالجة القضايا الإنسانية عاجلاً، ضرورة للدخول في مراحل أكثر جدية وثبات.

ورحب الرئيس الامريكي جو بايدن بتجديد وحث الأطراف اليمنية على اغتنام هذه الفرصة للتوصل إلى اتفاق شامل يتضمن خطوات لتحسين حرية التنقل وتوسيع نطاق دفع الرواتب ويمهد الطريق لحل دائم للصراع بقيادة يمنية.

بدوره رحب الاتحاد الأوروبي بالإعلان عن تمديد الهدنة في اليمن، واعتبر أن التكتل الأوروبي "سيواصل العمل مع جميع الأطراف للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع في اليمن". وحض الاتحاد الأوروبي الطرفين على الوفاء بالتزامهما بالهدنة، ومواصلة العمل على وجه السرعة من أجل التنفيذ الكامل لجميع بنودها.

ومنذ عام 2015 عندما شن تحالف العدوان الحرب على اليمن أخذ الاقتصاد اليمني وكذلك الخدمات الأساسية في الانهيار، ما جعل 80% من السكان يعتمدون على المساعدات. فيما يهدد ارتفاع أسعار المواد الغذائية بدفع مزيد من الناس إلى شفا المجاعة في وقت تجد فيه الأمم المتحدة نفسها مجبرة على خفض الحصص الغذائية في ظل نقص التمويل.

حول هذا الموضوع يقول عضو المكتب السياسي لأنصارالله عبدالوهاب المحبشي لقناة المسيرة، ان واشنطن توافق على الهدنة ليس حبا باليمن بل خوفا منه، وان إرسال الأمريكان المزيد من الأسلحة للسعودية والإمارات تعبير جديد على أصل المعركة وأن السعودي والإماراتي مقاول فقط (وذلك في اشارة واضحة الدلالات على ان المعركة الحقيقية تديرها الولايات المتحدة الاميركية وان المملكة السعودية والامارات فدورهما دور الكومبارس الذي يقوم بالتمثيل نيابة عن اميركا).

المحبشي اشار من جهة اخرى الى ان تحالف العدوان يرتب أوراقه للمرحلة المقبلة، وإن أرادوا استمرار الحرب فقواتنا المسلحة وشعبنا حاضرون بالتوكل على الله.

نتابع الان في هذه الحلقة من (نبض السوشيال) اهم التغريدات التي غرد بها الناشطونن اليمنيون حول الوسومات المذكورة اعلاه (#الهدنة #تمديد_الهدنة #امريكا_تحاصر_اليمنيين)، ونبدأ اولا مع حساب الشاعر (الشاعر الحمزة المغربي) الذي عرف عن نفسه في بروفايله الشخصي قائلا: (عربيّ الدم ، يمنيّ الجنسية ، فلسطيني العشق..) والذي غرد شعرا قال فيه:

رضيناك يبن البدر قائد بـلا ضغـوط تشل الوطن في مُقلة الصادق الامين ولك عهدنا ما نترك الواجب المنوط فـيَ الحرب والا السلم نبقى مسلّميـن اذا كاد حلف الامركة بايدي اخطبوط فسيف الهدى في قطعها كلها ضمين واذا مدد #الهدنة ولا نفذ الشروط بحسب السنن لابد يسقط فيَ الكمين. #تمديد_الهدنة

غرد حساب الناشطة اليمنية (سماح القاضي) التي عردة عدة تغريدات متتابعة حول وسم (#الهدنة) جاء فيها:

1 فتح مطار صنعاء محوري بالنسبة لوصول معدات طبية نوعية والأدوية المبردة التي يمنع العدوان دخولها عبر المطار ومن غير الممكن نقلها عبر منافذ برية أو بحرية #الهدنه

2 تحالف العدوان استخدم ورقة قطع الرواتب في استقطاب نحو 70% من الكوادر الطبية وتهديد استمرارية القطاع الطبي العام، الأورام والتشوهات الجنينية تتصدر قائمة الأمراض في #اليمن ونعزي ذلك إلى تأثيرات القصف المكثف وطول فترة الحصار #الهدنه

3 احتياج القطاع الطبي هو الفتح الكامل لمطار #صنعاءوميناء #الحديدة، نطالب بإدخال فرق طبية عبر مطار صنعاء نظراً لعدم قدرة الكثير من المرضى على تحمل نفقات العلاج في الخارج #الهدنه

4 -العدو يبحث عن مخرج و لكن دون المساس بكبريائه امام الاخرين و هذا هو احد اسباب تعنته في عرقلة دخول السفن النفطية و الرحلات الجوية يريد ان يوصل فكرة بانه مازل قوي امام حلفاوه و ادواته .

قال حساب (أبا ذر الغفاري ، من آل الحربي) في تغريدته:

الأمم المتحدة مطلعة تماما على العقاب الجماعي الذي يفرضه تحالف العدوان الأمريكي السعودي على #اليمن والذي صنع أسوأ أزمة إنسانية في العالم طوال السنوات الماضية #USABlockadesYemenis….

رأى حساب الناشط اليمني (محمد العمدة) ان تمديد الهدمة الحالية يتضمن تكثيف المفاوضات للوصول الى اتفاق هدنة موسع قائلا في تغريدته:

قبيل انتهاء مدة #الهدنة الحالية يتضمن هذا التمديد للهدنة التزاماً من الأطراف بتكثيف المفاوضات للوصول إلى إتفاق هدنة موسع في أسرع وقت ممكن،

#تمديد_الهدنة

غرد حساب الناشط اليمني (مالك بن الحارث الأشتر) تغريدتين متتاليتين قال فيهما:

1 #تقرير_رسمي خلال أربعة أشهر من عمر #الهدنة نهبت قوى العدوان ومرتزقتها من إيرادات النفط الخام والغاز المنزلي ما يعادل مرتبات جميع موظفي الدولة لـ 7 أشهر

2 الإعلان الامريكي عن صفقة أسلحة لدول العدوان تزامنًا مع تمديد #الهدنة يُسقط قناع #بايدن الإنساني #أمريكا_تقتل_الشعب_اليمني

غرد حساب (ابو محمد عبدالله يحي الشايف Alshayef) قائلا:

ومنذ اليوم الأول عندما بدأ العدوان قلنا: أن هذا العدوان يأتي من هؤلاء وهم مجرد أدوات تنفذ لأمريكا وإسرائيل مؤامرتها.

#امريكا_تحاصر_اليمنيين

#USABlockadesYemenis

غرد حساب (سبأ اليمانيه . D) التي كتبت في ملفها الشخصي قائلة (تغريداتي تخصني وحدي ولا يتحمل مسؤليتها غيري محاربة الباطل اولويه وفضح المجرمين والخونه والعملاء اسقاط النظام السعودي المتصهين أصبح أقرب)، غردت سبأ قائلة:

#الهدنه ومن يدور في فلكها من تحالف العدوان بقيادة المبعوث الاممي هم حمير امريكا يساقون لحماية النفط السعودي

اليمن من الجانب الاخر ومفاوضيه يعلم بالم التحالف السعودي وكيف اخترعوا حيلة الهدنه ويستطيع اشعال كل منشآت أرامكو مع درجة حرارة الصيف الملتهبه ولكنه يبحث عن سلام دائم