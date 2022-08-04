الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
١٢:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله..

لبنان بحاجة لانقاذ يتطلب قيام دولة حقيقية تحكم وفق الدستور

لبنان بحاجة لانقاذ يتطلب قيام دولة حقيقية تحكم وفق الدستور
الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، أنّ البلد بحاجة إلى الإنقاذ، وهذا يتطلب قيام دولة حقيقية تحكم وفق الدستور والقانون، وهو ما نعمل عليه في إطار رؤيتنا الإصلاحية لهذه الدولة.

العالم - لبنان

وقال ،فضل الله في تصريح اليوم الخميس ، ولنذهب إلى هذا الإنقاذ، ونبدأ من الثروة النفطية والغازية التي ثبتت المقاومة معادلة وحمايتها وفرضت على العدو ووسيطه الأميركي آموس هوكشتانين، خيارات جديدة لم تكن واردة عنده، ولم يكن أحد في الخارج يكترث لحقوق لبنان لولا موقف المقاومة.

وأشار إلى أنّ المطلوب معالجات للأزمات وهذه مسؤولية مؤسسات الدولة ولا أحد يحل مكانها، والقضايا الملحّة اليوم هي الكهرباء والمياه والخبز، ومعروف طريق معالجة الكهرباء، ولكت حتّى الآن من غير المفهوم لماذا تُعطّل الخطة تلو الأخرى؟ فلا أحد يخرج من هذه الحكومة ويصرّح للّبنانيين ما هي مشكلة الكهرباء ولماذا لم تُحلّ.

وكشف فضل الله، أننا أكّدنا على أنّ رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي مع رئيس الجمهورية ميشال عون، معنيّان بأنّ يشكّلا الحكومة حتى لو كان الوقت لانتخاب رئيس الجمهورية شهر و شهرين، فمن غير المقبول أن يبقى الفراغ فنحن بحاجة إلى حكومة كاملة الصلاحيّات.

روابط ذات صلة

السنوية الثانية لانفجار المرفأ... والعدالة غائبة

حركة الأمة: لبنان بمقاومته سينتصر في استرداد حقوق حدوده

جبهة العمل الإسلامي تحيي تصدي كتيبة جنين للعدوان الصهيوني

لبنان.. الوعود الاميركية الكاذبة وكيفية التعامل معها؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سوريا.. انشقاقات الجماعات المسلحة الجديدة بين الصراع الايدولوجي والدعم المالي

عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله.. لبنان بحاجة لانقاذ يتطلب قيام دولة حقيقية تحكم وفق الدستور

البحرين/منع المعتقلين السياسيين في سجن جو من إحياء عاشوراء

مهرجان ياباني غريب يحول قرية إلى نافورة

لماذا لا تَهضِمُ المَعِدة بعضَ الأطعِمَةَ أحياناً؟

عادات وتقاليد ايرانية في شهر محرم الحرام مراسم العزاء وتقديم القرابين في "حسينية أعظم" بمدينة زنجان