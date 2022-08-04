لبنان بحاجة لانقاذ يتطلب قيام دولة حقيقية تحكم وفق الدستور

العالم - لبنان

وقال ،فضل الله في تصريح اليوم الخميس ، ولنذهب إلى هذا الإنقاذ، ونبدأ من الثروة النفطية والغازية التي ثبتت المقاومة معادلة وحمايتها وفرضت على العدو ووسيطه الأميركي آموس هوكشتانين، خيارات جديدة لم تكن واردة عنده، ولم يكن أحد في الخارج يكترث لحقوق لبنان لولا موقف المقاومة.

وأشار إلى أنّ المطلوب معالجات للأزمات وهذه مسؤولية مؤسسات الدولة ولا أحد يحل مكانها، والقضايا الملحّة اليوم هي الكهرباء والمياه والخبز، ومعروف طريق معالجة الكهرباء، ولكت حتّى الآن من غير المفهوم لماذا تُعطّل الخطة تلو الأخرى؟ فلا أحد يخرج من هذه الحكومة ويصرّح للّبنانيين ما هي مشكلة الكهرباء ولماذا لم تُحلّ.

وكشف فضل الله، أننا أكّدنا على أنّ رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي مع رئيس الجمهورية ميشال عون، معنيّان بأنّ يشكّلا الحكومة حتى لو كان الوقت لانتخاب رئيس الجمهورية شهر و شهرين، فمن غير المقبول أن يبقى الفراغ فنحن بحاجة إلى حكومة كاملة الصلاحيّات.