الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
٠٢:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..تشييع مهيب لشهداء الدفاع عن المراقد المقدسة بسورية في طهران

الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

شيّع الايرانيون اليوم في العاصمة طهران 5 من الشهداء الايرانيين المدافعين عن الحرم الذين استشهدوا في سورية عام 2016 وتم التعرف على جثامينهم في الاونة الاخيرة.

العالم - خاص بالعالم

وأفاد مراسل قناة العالم أنه حضر عدد من المسؤولين الايرانيين في هذه المراسم الوداعية ومن المقرر ان تكون كلمة لقائد العام لحرس الثورة الاسلامية الايرانية اللواء سلامي.

وتابع: ان المشاركین في هذه المراسم رددوا شعارات عاشورائية وحسينية وشعارات ضد الارهاب وداعميه، مؤكدين على انهم لن يتركوا أي مساحة لمن يريد ان يدنس الاماكن المقدسة.

وقالت مصادر إيرانية انّ الشهداء قضوا اثناء تحرير منطقة خان طومان الواقعة جنوب مدينة حلب في سوريا. وقد تم تحرير المنطقة على يد الجيش السوري وحلفائه من يد المسلحين الارهابيين.

وتعد عمليات تحرير خان طومان من اهم المعارك التي شهدتها سورية وتم في ذلك الوقتِ تحرير المنطقة وحمايتها من الارهابيين الذين حاولوا بشكل كبير السيطرة عليها والبقاء فيها.

روابط ذات صلة

اغتيال الشهيد حسن صياد خدايي من يقف وراءه

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو..تشييع مهيب لشهداء الدفاع عن المراقد المقدسة بسورية في طهران

أضواء على الانتخابات الإسرائيلية الخامسة..يأس شعبی وشعار حزبی

 الناتو: الحرب في أوكرانيا هي أخطر لحظة تعيشها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية

خطة لهروب الصهاينة إلى خارج الكيان في حال اندلاع حرب

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. مسار أزمة العراق والدعوة لانتخابات مبكرة

وزير الخارجية القطري يبحث مع بلينكن تطورات المفاوضات النووية