بالفيديو..تشييع مهيب لشهداء الدفاع عن المراقد المقدسة بسورية في طهران

العالم - خاص بالعالم

وأفاد مراسل قناة العالم أنه حضر عدد من المسؤولين الايرانيين في هذه المراسم الوداعية ومن المقرر ان تكون كلمة لقائد العام لحرس الثورة الاسلامية الايرانية اللواء سلامي.

وتابع: ان المشاركین في هذه المراسم رددوا شعارات عاشورائية وحسينية وشعارات ضد الارهاب وداعميه، مؤكدين على انهم لن يتركوا أي مساحة لمن يريد ان يدنس الاماكن المقدسة.

وقالت مصادر إيرانية انّ الشهداء قضوا اثناء تحرير منطقة خان طومان الواقعة جنوب مدينة حلب في سوريا. وقد تم تحرير المنطقة على يد الجيش السوري وحلفائه من يد المسلحين الارهابيين.

وتعد عمليات تحرير خان طومان من اهم المعارك التي شهدتها سورية وتم في ذلك الوقتِ تحرير المنطقة وحمايتها من الارهابيين الذين حاولوا بشكل كبير السيطرة عليها والبقاء فيها.