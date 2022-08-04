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بيلوسي تصل إلى اليابان

بيلوسي تصل إلى اليابان
الخميس ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

هبطت الطائرة التي تقلّ رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الخميس في اليابان، آخر محطة في جولتها الآسيوية، بعد زيارة لتايوان أثارت غضب الصين.

العالم-الاميركيتان

وتجري الصين أكبر مناورات عسكرية لها على الإطلاق حول تايوان التي تعتبرها بكين جزء من أراضيها وتعهدت بالاستيلاء عليها يومًا ما بالقوة إذا لزم الأمر.

ورجّح وزير الدفاع الياباني نوبوو كيشي الخميس سقوط صواريخ صينية في منطقة اليابان الاقتصادية الخالصة للمرة الأولى.

وقال كيشي لصحافيين فيما تجري الصين تدريبات عسكرية مكثّفة في المياه المحيطة بتايوان “يُعتقد أن خمسة من أصل تسعة صواريخ بالستية أطلقتها الصين، قد سقطت ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان”.

ومن المقرّر أن تلتقي بيلوسي، التي تزور اليابان للمرة الأولى منذ 2015، رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا صباح الجمعة، بحسب قناة NHK التلفزيونية الرسمية.

وستتحدث أيضًا مع رئيس مجلس النواب الياباني هيرويوكي هوسودا بشأن العلاقات الدولية.

من جهتها قالت الرئيسة التايوانية تساي إينج-وين اليوم الخميس إن تايوان لن تشعل صراعات لكنها ستدافع بقوة عن سيادتها وأمنها القومي، وذلك في رد على التدريبات العسكرية الصينية بالقرب من الجزيرة.

وأطلقت الصين صواريخ بالقرب من مياه تايوان، غداة قيام رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بزيارة تضامن للجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي.

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