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شرطة الاحتلال تتعاون مع الشرطة المغربية لتعقب الهاربين

شرطة الاحتلال تتعاون مع الشرطة المغربية لتعقب الهاربين
الجمعة ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٢ بتوقيت غرينتش

ذكرت تقارير صحافية "إسرائيلية" أن الشرطة "الاسرائيلية" ستتعاون مع نظيرتها المغربية لتعقب الذين يفرون من الاراضي المحتلة إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

العالم - الاحتلال

وذكرت قناة i24 news أن قائد الشرطة "الإسرائيلية"، كوبي شبتاي، زار المغرب هذا الأسبوع وناقش الأمر خلال اجتماع في الرباط، مشيرة إلى أن شبتاي يعمل على تعزيز التعاون بين الشرطة المغربية و"الإسرائيلية" في محاولة لمكافحة الاتجاه الذي تم اكتشافه مؤخرا لـ"مجرمين فارين" إلى بلدان المنطقة، بما في ذلك إلى المغرب وتركيا والإمارات العربية المتحدة، حسب تعبيره.

كما وقع المغرب وكيان الاحتلال، يوم الثلاثاء، بالرباط مذكرة تفاهم للتعاون في مجال القضاء، وذلك أثناء زيارة وزير العدل الصهيوني جدعون ساعر، إلى المملكة المغربية، في سياق تعزيز الشراكة المتنامية بين الجانبين منذ تطبيع علاقاتهما الدبلوماسية.

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