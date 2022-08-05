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7500 مدينة ايرانية وعدة دول تشهد مراسم الطفل الرضيع العالمية

7500 مدينة ايرانية وعدة دول تشهد مراسم الطفل الرضيع العالمية
الجمعة ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش

شهدت 7500 مدينة ايرانية وعدة دول اليوم الجمعة مراسم الطفل الرضيع العالمية حيث أقيم أكبر ملتقى سنوي للأطفال الرضع يقام في أول جمعة من شهر محرم الحرام، تخليدا لذكرى رضيع الامام الحسين (ع) الذي قتل وهو على كتف ابيه بسهم وذبح من الوريد الى الوريد في يوم عاشوراء.

العالم - ایران

ومن المتوقع أن تشهد الكثير من البلدان الاسلامية اليوم الجمعة مثل هذه المراسم حيث يخلد اتباع اهل البيت (عليهم السلام) هذه الذكرى الاليمة بمشاركة الامهات اللواتي يحملن اطفالهن.

وشهدت العاصمة الايرانية طهران وعدة مدن اخرى بالبلاد والعديد من الدول مراسم الطفل الرضيع العالمية بحضور الآلاف من النساء.

واقيمت مراسم الطفل الرضيع بشكل متزامن في 7500 موقعا في ايران وكذلك في الكثير من الدول الاسلامية وغيرها في العالم.

وتقام هذه المراسم كل عام في اول جمعة من شهر محرم الحرام بحضور كبير من النساء اللاتي يصطحبن معهن اطفالهن الرضع للمشاركة فيها والهدف من اقامتها هو إظهار مظلومية رضيع الامام الحسين (ع) وهو عبد الله الرضيع المعروف بـ"علي الأصغر".. وهو أصغر شهيد بين شهداء كربلاء.

ولإقامة هذه المراسم كل عام، ينظم المجمع العالمي للرضيع علي أصغر (ع) ورشة خياطة بحضور الامهات لارسال الملابس الخاصة بالرضع الى جميع أنحاء العالم.

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