حماس تصف العدوان الاسرائيلي على غزة بالخطير

خاص بالعالم

وقال برهوم: ان كيان الاحتلال الاسرائيلي مهّد عدوانه اولاً بحصار شديد على غزة واغلاق كافة المعابر وقام بتهديدات على مستوى عسكري وامني وسياسي ومن ثم بدأ الهجوم على غزة واستهدف المباني السكنية وقيادات عسكرية لحركة الجهاد الاسلامي وسرايا القدس ومدنيين، ومازال حتى الان القصف الاسرائيلي مستمر على غزة.

واوضح برهوم، ان المقاومة الفلسطينية بدأت بالرد على عدوان الاحتلال، حيث بدأت غرفة العمليات المشتركة للمقاومة، التنسيق بشأن كيفية سيتم التعامل والرد مع الاحتلال بما يضمن وضع حد لاستمرار استباحة قطاع غزة.

هذا وكانت حما قد كثفت من قصفها بالصورايخ، لتل ابيب والمدنِ والمستوطنات الاسرائيليةِ الاخرى رداً على العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

وأعلنت سرايا القدس أنّها قصفت تل أبيب وعدة مناطق إسرائيلية بأكثرَ من مئة صاروخ ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب، وعسقلان وأسدود، ومستوطنات غلاف غزة باستمرار.

وادّعى جيش الاحتلال إطلاق ثمانين صاروخاً من غزة، واعترف بسقوط ستة واربعين منها الى الاراضي المحتلة واعتراض ثلاثة وثلاثين صاروخاً.

بدورها تبنت كتائب شهداء الاقصى والوية الناصر صلاح الدين، قصف موقعِ 'ناحل عوز' العسكري ومستوطنة 'كفر عزة' بالصواريخ.

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