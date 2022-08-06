مراسلة العالم: المقاومة الفلسطينية بغزة ترفض التهدئة لهذا السبب..

خاص بالعالم

وقالت مراسلتنا في تغطية خاصة بالعدوان الاسرائيلي على غزة:ان هناك حالة من الغضب لدى فصائل المقاومة الفلسطينية ولهذا فانها ترفض التهدئة والهدنة مع كيان الاسرائيلي الاسرائيلي، وتواصل اطلاق مقذوفاتها الصاروخية فيما مازال غارات الاحتلال لم يتوقف طيلة الليلة الماضية.

واوضحت مراسلتنا، ان الاحتلال يعتقد انه حقق اهداف من العدوان غير ان المقاومة تؤكد ان الاحتلال ليس بيده تحديد وقت خوض المعركة وانهائها.

كما اوضحت مراسلتنا ان اكثر من 90 اصابة وقعت منذ امس جراء العدوان الاسرائيلي على غزة، مشيرة الى ان الاحتلال الاسرائيلي خفض من غاراته على القطاع.



هذا وكانت حركة الجهاد الاسلامي قد كثفت من قصفها بالصورايخ، لتل ابيب والمدنِ والمستوطنات الاسرائيليةِ الاخرى رداً على العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، الذي ادى الى استشهاد 10شهداء بينهم القيادي في سرايا القدس تيسير الجعبري وطلفة وامرأة ورجل مسن، واصابة نحو 80 آخرين بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت سرايا القدس أنّها قصفت تل أبيب وعدة مناطق إسرائيلية بأكثرَ من مئة صاروخ ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب، وعسقلان وأسدود، ومستوطنات غلاف غزة باستمرار.

وادّعى جيش الاحتلال إطلاق ثمانين صاروخاً من غزة، واعترف بسقوط ستة واربعين منها الى الاراضي المحتلة واعتراض ثلاثة وثلاثين صاروخاً.

بدورها تبنت كتائب شهداء الاقصى والوية الناصر صلاح الدين، قصف موقعِ 'ناحل عوز' العسكري ومستوطنة 'كفر عزة' بالصواريخ.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..