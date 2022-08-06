مراسل العالم: للمرة الاولى يحدث هذا الامر في تاريخ فلسطين

خاص بالعالم

وقال مراسلنا خلال تغطية خاصة بالعدوان الاسرائيلي على غزة: ان الاحتلال الاسرائيلي يسعى الى ابعاد حركة حماس عن المشهد، ويحاول ان يقول بان معركته فقد مع حركة الجهاد الاسلامي، على الرغم من ان حماس اصدرت بياناً قالت فيه ان جميع القرارات تؤخذ في غرفة العمليات المشتركة التي تضم كل الفصائل الفلسطينية.

واعتبر مراسلنا ان الاحتلال لا يريد ان تكون حركة حماس في المواجهة، لاسباب كثيرة اقلها ان الحركة تملك الزخم الاكبر من القوة على الارض وثانياً انها تملك الزخم التأييد الاكبر على الارض ايضاً.

واكد مراسلنا، ان الاحتلال الاسرائيلي يخشى بشكل كبير انفجار الجبهات الأربع ضده، وهي جبهة غزة وجبهة الضفة وجبهة مناطق 48 المحتلة، وايضاً جبهة جنوب لبنان، مشيراً الى ان هذه الجبهات فيما لو انفجرت فان الاحتلال سيكون في وضع صعب جداً.

واوضح مراسلنا ان اعلام الكيان الاسرائيلي يؤكد وقوع اصابات بين صفوف المستوطنين جراء صواريخ المقاومة الفلسطينية في غزة.

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