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قيادي فلسطيني يكشف: العدوان الاسرائيلي يأتي لخلط الاوراق بالمنطقة، فما هي؟

السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش

اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية علي فيصل، العمليات العدوانية التي يشنها كيان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة وان كان عنوانها حركة الجهاد الاسلامي وضرب مرتكزات هذا التنظيم وجناحه العسكري سرايا القدس، انما يستهدف بها هو كل الشعب الفلسطيني وكل المقاومة الفلسطينية.

خاص بالعالم

وقال فيصل في حديث لقناة العالم خلال تغطية خاصة للعدوان الاسرائيلي على غزة: ان هذا العدوان اتى بعد زيارة الرئيس الامريكي جو بايدن للمنطقة واعطاء الدافع للاحتلال من خلال اعلان القدس الذي يجسد في طياته اولوية الدفاع عن الاحتلال الاسرائيلي وتقوية موقعه الامني في اطار اعادة بناء احلاف عسكرية في المنطقة والتي لم توفق بها وفشلت، وبنفس الوقت يأتي العدوان الاسرائيلي على ابواب الانتخابات البرلمانية المبكرة كي يستعيد لابيد قدرته على الامساك بزمام الحكومة، او حتى الائتلاف الحاكم حالياً في اطار التنافس فيما بينه مع نتنياهو لكن على حساب الدم الفلسطيني.

كما اكد فصيل، ان العدوان الاسرائيلي على غزة، يأتي من اجل خلط الاوراق في المنطقة خاصة بعد ان كانت رسالة المقاومة في لبنان بان النفط اللبناني مقابل النفط الاسرائيلي وهو نفط فلسطيني بالاساس، ولذلك ايضاً يأتي العدوان محاولة لتوجيه رسائل بهذا الاتجاه ولقوى المقاومة في ظل الاحتراب الدولي الدائر ونشوء توازنات دولية جديدة، سلبت من الولايات المتحدة القطب الواحد الذي يقود العالم بان هناك اقطاب متعددة وهذا ما ابرزته قمة طهران مؤخراً في مواجهة زيارة بايدن الذي حاول ان يستجمع قواه ويرمم قدرته في المنطقة.

واوضح فيصل، ان الاحتلال الاسرائيلي يريد من خلال عدوانه، ان يرسي قواعد اشتباك جديدة بانه طليق اليد في الاعتقال والقتل وبالعدوان، مضيفاً ان المقاومة الفلسطينية تدرك تماماً ذلك في اطار تداعيات المعادلة التي انشأتها في معركة القدس الردع بالردع، مشيراً الى ان هذه المعادلة مازالت قائمة.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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