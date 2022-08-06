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الاحتلال يعلن مواصلة العدوان على غزة

الاحتلال يعلن مواصلة العدوان على غزة
السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الحرب في كيان الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم السبت، مواصلة العدوان على قطاع غزة.

العالم-الاحتلال

وأجرى وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس تقييما للوضع صباح اليوم السبت بمشاركة رئيس الأركان، ومدير عام وزارة الأمن، ورئيس شعبة الاستخبارات أمان، ورئيس شعبة العمليات، ومنسق عمليات الحكومة، ورئيس الشعبة الأمنية - السياسية في وزارة الأمن.

وأوعز غانتس مواصلة العمليات الهجومية في غزة.

وبدأت قوات الاحتلال الصهيوني، مساء الجمعة، عدوانًا واسعًا على مواقع متفرقة في قطاع غزة.

وحسب آخر تحديثات وزارة الصحة الفلسطينية، أسفر العدوان الصهيوني، عن ارتقاء 12 شهيدًا، أبرزهم قائد القطاع الشمالي في سرايا القدس الشهيد تيسير الجعبري، ومنهم طفلة (5 سنوات)، وسيدة (23 عاماً).

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