الجهاد الاسلامي تعلن إنهاء الاستغلال الاسرائيلي لورقة الوسطاء

العالم - خاص بالعالم

وقال ممثل حرکة الجهاد الاسلامي في سوريا، ابومجاهد اسماعيل، في حديث لقناة العالم الاخبارية ان الشعب الفلسطيني في حرب مفتوحة مع الاحتلال الاسرائيلي منذ مئة عام وجميع الفصائل الفلسطيني علی استعداد للمواجهة الجديدة التي أطلقها الاحتلال ضد حرکة الجهاد الاسلامي وسرايا القدس.

وأوضح ابومجاهد ان الاحتلال الاسرائيلي ومن خلال الجولات الاربعة أو الخمسة الماضية کان يعتقد بأنه عندما يقوم بعملية اغتيال سوف يکون هناک ردات فعل من قطاع غزة يتمثل باطلاق صواريخ وبعد ذلک يتدخل الوسطاء ثم تکون هناک هدنة.

وتابع ممثل حرکة الجهاد الاسلامي في سوريا ان الجهاد الاسلامي هذه المرة سوف لن يستمع لهذه الرواية الاسرائيلية، مؤکداً ان الجهاد الاسلامي يعتقد ان معرکة سيف القدس لم تنته بعد لأن الاحتلال الاسرائيلي لم يلتزم بالتعهدات التي قطعها علی نفسه للوسطاء.