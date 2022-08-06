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كييف تعلن تسلمها دبابات وطائرات من مقدونيا الشمالية

كييف تعلن تسلمها دبابات وطائرات من مقدونيا الشمالية
السبت ٠٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلن ميخائيل بودولاك، مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، أن "مقدونيا الشمالية زودت أوكرانيا بدبابات وطائرات."

العالم- الأزمة الأوكرانية

وقال بودولاك: "يظهر العديد من الناس اليوم شجاعة أكبر من نصف مجموعة العشرين. مثل مقدونيا الشمالية، التي تقدم المساعدة على شكل دبابات وطائرات"حسب تعبيره.

وقال مصدر بوزارة دفاع مقدونيا الشمالية في وقت سابق، إن "السلطات سلمت لأوكرانيا دبابات من طراز "تي-72" كانت مدرجة ضمن خطة التفكيك".

وأضاف المصدر: "الحديث يدور عن دبابات من الجيل الثالث، والتي مع تطور التكنولوجيا في غضون بضع سنوات، ستكون غير قادرة على المنافسة وغير متوافقة مع متطلباتنا ومع العرض على المنصة الغربية. كان يجب في الفترة المقبلة تخصيص نفقات مالية للتخلص منها وهو أمر يعتبر غيرعملي".

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