الكويت تعلن تقديم مساعدات طبية عاجلة لقطاع غزة

العالم-الكويت

وقالت نائبة رئيس الاتحاد الدولي لمنطقة آسيا ودول المحيط الهادي، والأمين العام بالجمعية، مها البرجس، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم السبت: إنه "تم إجراء الاتصالات والتنسيق مع المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري الدكتور رامي الناضر؛ لإدخال المساعدات الطبية عبر معبر رفح خلال الأيام المقبلة".

ويواصل جيش الاحتلال الصهيوني، عدوانه على قطاع غزة؛ عبر غارات جوية لم تتوقف منذ ساعات ما بعد ظهر أمس الجمعة، في حين تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها للعدوان عبر رشقات صاروخية متواصلة.

واعلنت وزارة الصحة في غزة عن استشهاد 24 بينهم 6 أطفال و اصابة 203 منذ بداية الغارات الصهيونية على غزة.