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الدفاع الروسية تكشف اجراء اتخذته كييف بسبب خسائرها المرتفعة

الدفاع الروسية تكشف اجراء اتخذته كييف بسبب خسائرها المرتفعة
الأحد ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد بأن نظام كييف مضطر، بسبب الخسائر الفادحة في قواته، إلى تعويضهم بالمجندين الجدد والمصابين الذين لم يخضعوا لإعادة التأهيل الكامل بعد الإصابات.

العالم - روسيا

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الأحد: "بسبب الخسائر المرتفعة يتخذ نظام زيلينسكي إجراءات بهدف التعويض عن النقص في عدد الجنود الأوكرانيين في منطقة الأعمال القتالية في دونباس. وهكذا تم اتخاذ قرار بإرسال المجندين الجدد إلى الخطوط الأمامية قبل الموعد المحدد (الانتهاء من دورة التدريب).

وأضاف البيان: "بالإضافة إلى ذلك يتم إرسال الجرحى الذين كانوا في المستشفيات دون انتظار إكمال دورة إعادة تأهيلهم بعد الإصابات".

في سياق منفصل أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 8 طائرات مسيّرة أوكرانية خلال الـ24 الساعة الماضية.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خلال يوم واحد، 8 طائرات مسيّرة أوكرانية... في مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية".

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