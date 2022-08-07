الأحد ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢
٠٢:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

كندا تتعهد بالتحقيق في حادث توقيف دبلوماسية سنغالية

كندا تتعهد بالتحقيق في حادث توقيف دبلوماسية سنغالية
الأحد ٠٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

وعدت كندا بإجراء تحقيق في حادثة "غير مقبولة" تتعلق بقيام شرطتها بتوقيف دبلوماسية سنغالية في ضواحي أوتاوا، خلافا للقواعد الدولية، في خطوة دانتها دكار معتبرة أنها "عمل عنصري".

العالم - الأميرکيتان

وكانت وزارة الخارجية السنغالية أعلنت الجمعة أنها استدعت القائم بالأعمال في السفارة الكندية في العاصمة دكار "للتنديد بشدة بالعمل العنصري والوحشي".

وردت وزارة الخارجية الكندية في بيان السبت: "نشعر بقلق بالغ إزاء المعاملة المفترضة لدبلوماسية سنغالية من قبل دائرة شرطة مدينة غاتينو (في ضواحي العاصمة أوتاوا)". وأضافت أن "ما حدث هو ببساطة غير مقبول".

وقالت دكار إن الشرطة الكندية داهمت منزل الدبلوماسية السنغالية الثلاثاء ومارست ضدها "عنفا جسديا ومعنويا مهينا".

وأكدت حكومة جاستن ترودو أن "كندا تشدد على التزامها جديا باتفاقية فيينا" حول حقوق الدبلوماسيين، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تحكم العلاقات الدبلوماسية منذ أكثر من ستين عاما و"تنص على عدد من الحصانات للدبلوماسيين، بما في ذلك ضد أي شكل من الاعتقال".

وأعلنت حكومة مقاطعة كيبيك حيث وقع الحادث، مساء السبت، فتح تحقيق من قبل مكتب التحقيقات المستقلة (إدارة أجهزة الشرطة في كيبيك) بعد "تدخل لرجال الشرطة يثير تساؤلات" ضد "المستشارة الأولى في سفارة السنغال بكندا".

روابط ذات صلة

كندا تؤكد مقتل أحد مواطنيها خلال القتال لصالح القوات الأوكرانية

مقتل عدة أشخاص في إطلاق نار في كندا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

خشية من تطور الأحداث.. الاحتلال يجنّد سرايا من حرس الحدود

العراق.. المؤبد بحق 4 أشخاص شاركوا باستهداف مطار بغداد

صنعاء.. فعالية بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام

وانغ يي: سنردع امريكا بحزم عن استخدام تايوان لاحتواء الصين

رويترز: القاهرة طلبت وقف إطلاق النار في غزة اعتبارا من الساعة 7

كندا تتعهد بالتحقيق في حادث توقيف دبلوماسية سنغالية