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بالفيديو.. الاستعداد لاحياء ذكرى عاشوراء في طهران

الإثنين ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم من مرقد شاه عبدالعظيم الحسني في جنوب العاصمة الايرانية طهران ان العديد من المواطنين بدأوا في التوافد على المرقد للزيارة.

العالم - خاص العالم

واضاف مراسلنا في تغطية خاصة بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد الامام الحسين عليه السلام ان حسب الرويات فان زيارته هي زيارة لابا عبد الله الحسين (ع) ، ومن المقرر ان تتوافد المواكب العاشورائية لهذا المكان كما توجد برامج وتقام المراثي المختلفة بهذا المصاب وهذا اليوم يوم عاشوراء الامام الحسين (ع) .

واشار الى ان ذكرى عاشوراء تمثل للايرانيين ذكرى اليمة وحزينة وكذلك هي مدرسة كبيرة هي مدرسة التضحية والاباء ، وتعلموا من الامام الحسين الكثير من الدروس.

ولفت الى انتظار بدء المراسم العاشورائية كما هو الحال في كافة انحاء الجمهورية الاسلامية الايرانية حيث تقام المراسم وتخرج المواكب للشوارع ، حيث اتخذت اجراءات عديدة لاجراء المراسم بافضل شكل.

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