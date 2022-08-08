بالفيديو.. الاستعداد لاحياء ذكرى عاشوراء في طهران

العالم - خاص العالم
واضاف مراسلنا في تغطية خاصة بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد الامام الحسين عليه السلام ان حسب الرويات فان زيارته هي زيارة لابا عبد الله الحسين (ع) ، ومن المقرر ان تتوافد المواكب العاشورائية لهذا المكان كما توجد برامج وتقام المراثي المختلفة بهذا المصاب وهذا اليوم يوم عاشوراء الامام الحسين (ع) .
واشار الى ان ذكرى عاشوراء تمثل للايرانيين ذكرى اليمة وحزينة وكذلك هي مدرسة كبيرة هي مدرسة التضحية والاباء ، وتعلموا من الامام الحسين الكثير من الدروس.
ولفت الى انتظار بدء المراسم العاشورائية كما هو الحال في كافة انحاء الجمهورية الاسلامية الايرانية حيث تقام المراسم وتخرج المواكب للشوارع ، حيث اتخذت اجراءات عديدة لاجراء المراسم بافضل شكل.
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