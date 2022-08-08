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بالفيديو.. اهالي ابادان يحيون ذكرى عاشوراء الامام الحسين (ع)

الإثنين ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

افادت مراسلة قناة العالم في مدينة ابادان جنوب غرب ايران، بمشاركة اهالي المدينة في إحياء ذكرى عاشوراء عبر اقامة مجالس العزاء والمواكب الحسينية.

العالم - خاص العالم

واشارت مراسلتنا في تغطية خاصة بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد الامام الحسين عليه السلام، الى ان في الليلة التي سبقت عاشوراء قام اهالى المدينة باحياء ليلة وداع الامام الحسين (ع) حتى الصبح وتمت قراءة زيارة عاشوراء وسط حالة من الخشوع في قلوب المتضرعين لله .

واضافت الى ان الجميع يتحضر لاحياء هذه المناسبة، وتتهيء المواكب للقدوم للحسينيات بعدها تتجه لمسيرات لاحياء هذه المناسبة ويتم قراءة مقتل الامام الحسين (ع) منذ الصباح الباكر وسيواصل القارئ حتى موعد اذان الظهر، حيث يستعد المعزين لاحياء الصلاة الجماعية صلاة الظهر والتي تمثل معلما مهم في النهضة العاشورائية فقد كانت الصلاة الاخيرة للامام الحسين (ع) .

المزيد بالفيديو المرفق..

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