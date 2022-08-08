كيف لعبت الثورة الاسلامية بايران دوراً تجاه ثورة الامام الحسين(ع)

خاص بالعالم

وقال الشيخ ميرزائي في حديث لقناة العالم خلال تغطية خاصة بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد الامام الحسين عليه السلام: ان الثورة الاسلامية في ايران احدثت تغييرا كبيرا في نمط التفكير تجاه ثورة الامام الحسين "عليه السلام"، فالانحراف واسع في صفوف المسلمين وحركة الامام الحسين "عليه السلام" تعيد الأمة الى جادة الصواب.

واوضح الشيخ ميرزائي، ان الامة ستنتصر اذا اخضعت أنفسها للمعادلات الحسينية، فالامام الحسين اعطى درساً مهماً جداً وهو العبرة من اداء التكليف في اللحظة وتقديم ما يمكن تقديمه من الفداء، وقد تتأخر النتائج المبهرة المنتصرة لكنها ستكون مذهلة في الانتصار.

ولفت الى ان هذا ما نشهده بالفعل في واقع المقاومة في العالم، ما كان يتخيل احد الوضع اللبناني على سبيل المثال، ان تصل المقاومة الى هذه القوة والمناعة، وبالامس القريب في قطاع غزة ما كان احداً في العالم يتخيل ان فصيلاً واحداً من عشرات فصائل المقاومة في فلسطيني، يكون نداً لاسرائيل ويفرض عليها معادلات جديدة، لانه صبر وانتصر حيث كان الله معه، مشيراً الى ان المظلوم يمكن ان يسجل انتصاراً شرط ان يخضع نفسه للمعادلات الحسينية.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..