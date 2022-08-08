بالفيديو.. شبح المجاعة يخيم على ربع سكان السودان

العالم - خاص العالم

ومن أكثر المناطق المتضررة هي ولايات دارفور والنيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، ما أدى إلى الانتشار المرتفع لسوء التغذية الحاد، وزيادة معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة.

واكد التقرير الاممي ان الازمة تتعمق بشكل كبير وان التقديرات تقول إن احدى عشر مليون شخص يواجهون الجوع الحاد، بزيادة نحو مليونين على العام الماضي

ويقول محللون ان الازمة الغذائية كانت محصلة عدم الاستقرار السياسي الذي تسبب به انقلاب قائد الجيش الفريق أوّل عبد الفتاح البرهان مما ادى الى كساد اقتصادي في الأسواق وانخفاض قيمة الجنيه السوداني في مقابل العملات الأجنبية، إلا أن جهات رسمية سودانية تنفي التوقع بحدوث الأزمة.

ولم تنتظر الازمة حتى سبتمبر القادم، فقد ظهرت اثارها مبكرا حيث أعلن برنامج الغذاء العالمي وفقا لتقرير اوتشا أنه اضطر في يوليو الماضي إلى تقليص المساعدات الغذائية والنقدية الذي يقدمه للاجئين في جميع أنحاء السودان بسبب النقص الحاد في التمويل، ويشمل ذلك النازحين قسريا داخل البلاد.

وقال التقرير إن هذه التخفيضات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم مخاطر الحماية، والتسرب من المدرسة وعمالة الأطفال والزواج المبكر والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

وفي محاولة لمواجهة ازمة الغذاء في السودان اطلقت منظمة الأغذية والزراعة مشروعا جديدا يهدف إلى استعادة الأمن الغذائي والتغذية للمجتمعات الزراعية والرعوية المتضررة من خلال توفير الإمدادات الزراعية الطارئة.