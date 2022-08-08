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مكتب نشر مؤلفات قائد الثورة يعلق على جرائم الكيان الصهيوني الاخيرة في غزة

مكتب نشر مؤلفات قائد الثورة يعلق على جرائم الكيان الصهيوني الاخيرة في غزة
الإثنين ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

علق المركز الاعلامي لمكتب نشر مؤلفات قائد الثورة الاسلامية على جرائم الكيان الصهيوني الاخيرة في قطاع غزة.

العالم- ايران

وجاء في تغريدة اليوم الاثنين باللغة العربية للمركز على موقع تویتر مع نشر صورة لاطفال استشهدوا خلال العدوان الصهيوني الاخير على قطاع غزة: شمر اليوم هو رئيس وزراء "اسرائيل".

واضاف: نحن نلعن الشمر لكي نجتث جذور العمل الشمري حول العالم، ونعلن عبيدالله لكي نواجه الحكم اليزيدي وسيادة الظلم على المؤمنين حول العالم.

يذكر ان العدوان الصهيوني الاخير على غزة بدا الجمعة وردت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي باطلاق مئات الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة ومدن الداخل الفلسطيني المحتل ومنها تل ابيب.

وتم التوصل الى هدنة بين كيان الاحتلال وحركة الجهاد الاسلامي دخلت حيز التنفيذ مساء الاحد بوساطة مصرية.

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