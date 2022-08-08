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غزة تشيع شهدائها بعد عدوان استمر 3 أيام وارتقى فيه 45 شهيدا

الإثنين ٠٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

واصلت غزة تشييع شهدائها عقب دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ بعد عدوان استمر ثلاثة ايام حيث ارتقى فيه عشرات الشهداء ودمر أكثر من الف وخمسمئة منزل يبحث سكانها عن ملجأ يأويهم

العالم - مراسلون

لم يغب عن المشهد الا اصوات الصواريخ، اما الدماء والدمار فلازالت تتناثر في قطاع غزة الذي ودع اربعة واربعين شهيدا فيما جرحاه يرقد معظمهم في حالة حرجة.

لم تسعفه الدموع ان يكمل حديثه معنا فماذا عساه يقول في وداع من كان يلعب معهم امس وباتوا اليوم تحت الثرى ففي مشهد قاس ودع هذا الطفل خاله ياسر النباهين مع أبنائه الثلاثة.

دمار واسع خلفه العدوان فهناك ١٥٠٠ وحدة سكنية دمرت خلال اقل من ٧٢ ساعة ويحاول اصحابها البحث عن ملجأ لهم .

اذاً غزة تتوشح بالسواد اليوم وعزاؤها انها أرّقت جيشا يمتلك اقوى ترسانة عسكرية لكنه لا يملك أمنه.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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