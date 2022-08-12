موسكو: تويتر يحجب حساب الخارجية الروسية باللغة الإنجليزية

العالم - روسيا

وقالت "زاخاروفا" - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"- "إن إدارة موقع (تويتر) حجبت الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الروسية باللغة الإنجليزية لمدة 7 أيام، بسبب نشر مقتطفات من مؤتمر صحفي لمسئول روسي، إيجور كيريلوف، بشأن الأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة".

وأكدت أن منشور وزارة الخارجية الروسية، حول تورط واشنطن بظهور فيروس "كورونا" الجديد، أثار رد فعل حاد، مشيرة إلى أن هناك محاولة أخرى لإسكات روسيا.

وأشارت إلى أن "هذا النوع من العقوبات يطبق على الوزارة لأول مرة، ولكننا سنجد طريقا آخرا دائما".