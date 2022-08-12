الجمعة ١٢ أغسطس ٢٠٢٢
٠١:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

موسكو: تويتر يحجب حساب الخارجية الروسية باللغة الإنجليزية

موسكو: تويتر يحجب حساب الخارجية الروسية باللغة الإنجليزية
الأربعاء ١٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا"، أن موقع "تويتر" حجب حساب الوزارة باللغة الإنجليزية بسبب منشور سابق لها حول تورط واشنطن في ظهور فيروس كورونا.

العالم - روسيا

وقالت "زاخاروفا" - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"- "إن إدارة موقع (تويتر) حجبت الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الروسية باللغة الإنجليزية لمدة 7 أيام، بسبب نشر مقتطفات من مؤتمر صحفي لمسئول روسي، إيجور كيريلوف، بشأن الأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة".

وأكدت أن منشور وزارة الخارجية الروسية، حول تورط واشنطن بظهور فيروس "كورونا" الجديد، أثار رد فعل حاد، مشيرة إلى أن هناك محاولة أخرى لإسكات روسيا.

وأشارت إلى أن "هذا النوع من العقوبات يطبق على الوزارة لأول مرة، ولكننا سنجد طريقا آخرا دائما".

روابط ذات صلة

موسكو تخبر الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر باحتجاز أوكرانيا بحارة روس

روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن محطة زابوروجيه الذرية

بلينكن: واشنطن 'تولي اهتماما' لمعلومات 'موثوقة' متعلقة بدعم رواندا للمتمردين في الكونغو الديموقراطية

شاهد.. الخارجية الصينية تكشف بصورة واحدة حقيقة الانتشار العسكري الأمريكي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الإحتلال يرفض عرض لبنان لترسيم الحدود البحرية

لبنان.. مضادات حزب الله تتصدى لمسيّرة في أجواء ميدون بالبقاع الغربي

موسكو: كييف تقود العالم إلى كارثة نووية على غرار تشيرنوبل

في عرض عسكري مهيب.. المشاط: قواتنا بالمرصاد لمن يفكر في ابتلاع اليمن (صور)

الأمن البحريني يستدعى شبانا داسوا علم الاحتلال بأرجلهم للتحقيق!

تظاهرات جماهيرية في البصرة ونينوى تقررهما لجنة الإطار التنسيقي