الجمعة ١٢ أغسطس ٢٠٢٢
٠١:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد/ لحظة وفاة رجل أعمال سعودي أثناء مدحه ابن زايد والسيسي

الأربعاء ١٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

توفي رجل الأعمال السعودي، رئيس مجلس إدارة شركة السلام القابضة محمد بن ناصر بن وزن القحطاني، أثناء إلقاء كلمة له في المؤتمر العربي الأفريقي، الذي يعقد تحت عنوان "تأييدا لإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي".

العالم- السعودية

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة وفاة محمد القحطاني الذي يشغل رئيس مجلس إدارة شركة السلام القابضة، وهو ينهال بالمدح على رئيس مصر، والملك سلمان بن عبدالعزيز، والإماراتي، محمد بن زايد، أثناء انعقاد المؤتمر، في قاعة دار حرس الحدود بالقاهرة.

ويقطن القحطاني في دولة الإمارات العربية.

ووصف الناشطون، خاتمة القحطاني، أثناء حضوره وزوجته الإماراتية عائشة الجابري، المؤتمر بـ”السيئة”، معتبرين حديثه الأخير في الحياة الدنيا “شهادة زور”.

ويشارك في المؤتمر الذي تعقده الهيئة العربية الدولية لمكافحة التزوير والتزييف التابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، عدد من ممثلي الهيئات والمنظمات الدولية، والإقليمية، والعربية، وعدد من السفراء والشخصيات العربية.

روابط ذات صلة

من فضائح التطبيع.. شقيق سفير الإمارات في "إسرائيل" يستثمر في المستوطنات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الإحتلال يرفض عرض لبنان لترسيم الحدود البحرية

لبنان.. مضادات حزب الله تتصدى لمسيّرة في أجواء ميدون بالبقاع الغربي

موسكو: كييف تقود العالم إلى كارثة نووية على غرار تشيرنوبل

في عرض عسكري مهيب.. المشاط: قواتنا بالمرصاد لمن يفكر في ابتلاع اليمن (صور)

الأمن البحريني يستدعى شبانا داسوا علم الاحتلال بأرجلهم للتحقيق!

تظاهرات جماهيرية في البصرة ونينوى تقررهما لجنة الإطار التنسيقي