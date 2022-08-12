شاهد/ لحظة وفاة رجل أعمال سعودي أثناء مدحه ابن زايد والسيسي

العالم- السعودية

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة وفاة محمد القحطاني الذي يشغل رئيس مجلس إدارة شركة السلام القابضة، وهو ينهال بالمدح على رئيس مصر، والملك سلمان بن عبدالعزيز، والإماراتي، محمد بن زايد، أثناء انعقاد المؤتمر، في قاعة دار حرس الحدود بالقاهرة.

ويقطن القحطاني في دولة الإمارات العربية.

ووصف الناشطون، خاتمة القحطاني، أثناء حضوره وزوجته الإماراتية عائشة الجابري، المؤتمر بـ”السيئة”، معتبرين حديثه الأخير في الحياة الدنيا “شهادة زور”.

ويشارك في المؤتمر الذي تعقده الهيئة العربية الدولية لمكافحة التزوير والتزييف التابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، عدد من ممثلي الهيئات والمنظمات الدولية، والإقليمية، والعربية، وعدد من السفراء والشخصيات العربية.