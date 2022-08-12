شلل الأطفال ینتشر في لندن.. والسلطات تطلق حملة تحصين

العالم - أوروبا

ورصدت وكالة الأمن الصحي 116 فيروساً لشلل الأطفال في 19 عينة صرف صحي هذا العام في لندن، بعد أن أصدرت تحذيراً في البداية بأنها رصدت الفيروس في يونيو (حزيران)، وقالت الوكالة إنّ مستويات الفيروس التي رُصدت والتنوع الجيني، يشيران إلى أنّه ينتشر في عدد من أحياء لندن.

ولم يتم رصد أي حالات حتى الآن، لكن في محاولة لاستباق أي تفشٍّ محتمَل، ستدعو السلطات الآن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام وتسعة أعوام إلى تلقي جرعة تنشيطية من اللّقاح، إلى جانب إعلانها بالفعل عن حملة لتتبّع الأطفال على نطاق أوسع.