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بحزام ناسف..

مطلوب أمني يفجر نفسه في جدة بالسعودية ما أسفر عن مقتله وإصابة 4 أشخاص

مطلوب أمني يفجر نفسه في جدة بالسعودية ما أسفر عن مقتله وإصابة 4 أشخاص
الجمعة ١٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت الأجهزة الأمنية السعودية، اليوم الجمعة، أن أحد المطلوبين الأمنيين، قام بتفجير نفسه بحزام ناسف في محافظة جدة ما أسفر عن مقتله وإصابة 4 بينهم 3 من رجال الأمن.

العالم - السعودية

وحسب وكالة الانباء السعودية "واس"، قال المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، إنه “إلحاقا للبيان المتعلق بالإعلان عن قائمة بأسماء (9) مطلوبين للجهات الأمنية، تمكنت المختصة برئاسة أمن الدولة عبر عملية أمنية من تعقب المطلوب رقم (4) من تلك القائمة وهو عبدالله بن زايد عبدالرحمن البكري الشهري، ورصد وجوده عند الساعة (10:00) مساء يوم الأربعاء في حي السامر بمحافظة جدة”.

وأفاد بأنه “عند مباشرة إجراءات قبضه بادر بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه، مما نتج عنه هلاكه وتعرض أحد المقيمين من الجنسية الباكستانية وثلاثة من رجال الأمن لإصابات مختلفة نُقلوا على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم”.

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