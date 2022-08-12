شاهد.. سخونة المشهد في شبوة اليمنية

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وتتحدث المعلومات عن سقوط قتلى وجرحى نتيجة قصف للطيران الإماراتي المسير على مواقع القوات التابعة لحزب الإصلاح وحكومة العليمي في مناطق بين شبوه وحضرموت.

الصراع العسكري بين حزب الإصلاح والقوى الموالية للإمارات قد لا يتوقف عند معركة شبوه، خاصة مع بدأ الأخيرة الدفع بتعزيزات كبيرة الى تخوم محافظة حضرموت المجاورة لشبوه، في ظل تحشيدات عسكرية تشهدها المحافظة منذ أيام لطرفي الصراع اللذين باتا يخوضان معركة تبدو فاصلة يريد منها كل طرف تثبيت وجوده وتوسيع دائرة نفوذه في المحافظات النفطية.

وعلى خلفية أحداث شبوه تصاعدت وتيرة السخط ضد سياسات التحالف السعودي الإماراتي في مناطق سيطرته، وشهدت صفوفه حالة من التشظي والانشقاقات، وتحديدا داخل أروقة ما يسمى بالمجلس الرئاسي، إذ عززت الأحداث من حالة الإنقسامات والصراعات بين أطرافه.

ويبدو أن تطورات شبوه قد يكون لها انعكاساتها الكبيرة على المشهد اليمني، فقد تقود أيضاً -برأي كثيرين- الى مرحلة جديدة من الصراع بين فصائل التحالف السعودي الإماراتي، خاصة مع تباين مصالح وأهداف هذه الفصائل.

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