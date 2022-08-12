شاهد.. تظاهرات العراق ومآلاتها

العالم - خاص بالعالم

هؤلاء هم أنصار مقتدى الصدر، الذين تظاهروا بدعوة مباشرة منه.

صور من الصدريين:

وهؤلاء هم أنصار الشرعية، والمدافعون عن شرعية الدولة، وقد اجتمعوا في العاصمة بغداد.

مسيرات التيار الصدري جرت في عدد من محافظات العراق.

نزل أنصار الصدر اليوم للشوارع، ليؤكدوا (في الميدان)، طلبه الذي طرحه قبل بضعة أيام من القضاء لحل البرلمان.



أما أنصار الشرعية طالبوا خلال مسيراتهم، بدعم القانون والمحافظة على مؤسسات الدولة، مؤكدين أن في العراق كل شيئ تم تأسيسه وفق الدستور، اما عملية حل البرلمان فهناك اليات معينة لها.

تستمر الأزمة الحالية في العراق، فالبعض يرى أن سبيل الخروج منها هو الحوار الوطني بين التيارات والمكونات السياسية، فيما يؤكد البعض على حل البرلمان.

في حين يبدو أن الطرفين لاينويان التنازل عن مواقفهما الحالية، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل ان حل البرلمان هو الطريقة الوحيدة للخروج من الأزمة؟... ومن يضمن عدم تفاقم هذه الازمة فيما لو تم حل البرلمان؟

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