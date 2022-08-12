العراق.. الخزعلي يطالب بانعقاد مجلس النواب في أسرع وقت

العالم-العراق

وفي كلمة مسجلة وجهها للمتظاهرين اليوم، بدأ الخزعلي بتوجيه الشكر لأنصار قوى "الإطار التنسيقي"، قائلا: "اليوم أدخلتم الفرح إلى قلب كل عراقي شريف".

وتعهد الخزعلي بالاستمرار في "طريق بناء الدولة والدفاع عنها" وكذلك في الإسراع بتشكيل الحكومة، "من أجل ان تقوم بواجباتها في تقديم الخدمات المطلوبة منها أمام الشعب".

وشدد الخزعلي على ضرورة "انعقاد مجلس النواب في أسرع وقت من أجل القيام بواجبه" وقال إن "من أهم واجباته معالجة موضوع الموازنة، إما عن طريق تشكيل الحكومة، لتقدم قانون الموازنة، أو أن يتم تعديل قانون الموازنة الحالي".

واعتبر الخزعلي أنه إذا بقي ذلك القانون على حاله "فهناك خطر كبير بأن الحكومة لن تتمكن من دفع الرواتب السنة القادمة".