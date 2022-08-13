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المرتد سلمان رشدي على جهاز التنفس الاصطناعي

المرتد سلمان رشدي على جهاز التنفس الاصطناعي
السبت ١٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

خضع البريطاني المرتد سلمان رشدي لجراحة طارئة إثر تعرضه للطعن في العنق خلال مؤتمر بغرب ولاية نيويورك أمس الجمعة، وقال وكيل أعماله إنه وضع على جهاز التنفس الاصطناعي.

العالم-الاميركيتان

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن وكيله، أندرو ويلي، قوله إن "الأنباء ليست جيدة" وإنه "من المحتمل أن يفقد سلمان إحدى عينيه، وقد قطعت أعصاب ذراعه وتعرض كبده للطعن والتلف".

وفور تعرضه لهجوم على منصة مركز ثقافي في تشوتوكوا بشمال غرب ولاية نيويورك، نقل رشدي بمروحية إلى أقرب مستشفى حيث خضع لجراحة طارئة، بحسب ما قال وكيله على "تويتر"، واعدا بتوفير معلومات منتظمة بشأن الوضع الصحي للروائي البالغ 75 عاما والذي يعيش في نيويورك منذ سنوات عدة.

وقال كارل ليفان وهو أستاذ علوم سياسية كان موجودا في القاعة، لوكالة "فرانس برس"، إن رجلا هرع إلى المنصة حيث كان رشدي جالسا و"طعنه بعنف مرات عدة". وروى الشاهد أن المهاجم "حاول قتل سلمان رشدي".

ولم تقدم الشرطة من جهتها تفاصيل عن حالة رشدي الصحية، مكتفية بالقول إنه خضع لجراحة.

وعرفت الشرطة عن المشتبه فيه على أنه هادي مطر (24 عاما) من فيرفيلد في نيوجيرزي.

وبرز اسم المرتد والملحد سلمان رشدي في ثمانينات القرن الماضي، بعدما أصدر روايته "آيات شيطانية" عام 1988، التي اعتبرت مهينة للإسلام والنبي الاعظم محمد (ص)، وأثارت احتجاجات عارمة في أنحاء العالم الإسلامي وصلت إلى حد إصدار فتوى بإهدار دمه.

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