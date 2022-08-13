الإدعاء الامريكي يوجه تهمة الشروع في القتل لمهاجم المرتد سلمان رشدي

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وقال النائب العام في مقاطعة تشوتوكوا، جايسون شميت، في بيان إن "الشخص المسؤول عن الهجوم، هادي مطر (24 عاما) قد تلقى رسميا التهم بمحاولة القتل من الدرجة الثانية، والاعتداء بالدرجة الثانية".

وأضاف أن المتهم "استدعي بناء على هذه الاتهامات مساء أمس (الجمعة) دون احتمال خروجه بكفالة".

وكان المرتد رشدي، 75 عاما، بصدد إلقاء كلمة في معهد تشوتوكوا الثقافي شمال غرب ولاية نيويورك، الجمعة، عندما تقدم رجل إلى المسرح واندفع نحو الأديب البريطاني ذي الأصول الهندية قبل أن يسدد له عدة طعنات في عمل وصفته الولايات المتحدة بـ "الاعتداء المقيت والعنف المروع"

ووضع المرتد رشدي على جهاز التنفس الاصطناعي بعد عملية جراحية استمرت لساعات ويمكن أن يفقد إحدى عينيه، وفقا لتصريحات محاميه.

يذكر ان اسم المرتد سلمان رشدي برز في ثمانينات القرن الماضي، بعدما أصدر روايته "آيات شيطانية" عام 1988، التي اعتبرت مهينة للإسلام والنبي الاعظم محمد (ص)، وأثارت احتجاجات عارمة في أنحاء العالم الإسلامي وصلت إلى حد إصدار فتوى بإهدار دمه.