رد فعل غریب من بايدن على الهجوم على سلمان رشدي

العالم-الامريكيتان

ودان الرئيس الأمريكي جو بايدن "الهجوم الشرس" على الكاتب البريطاني الأمريكي سلمان رشدي، الذي لا يزال في المستشفى غداة عملية الطعن التي تعرّض لها في ولاية نيويورك.

وأعلنت الشرطة الأمريكية أن منفذ الهجوم على سلمان رشدي الكاتب البريطاني هندي المولد ومؤلف رواية "آيات شيطانية"، شاب يبلغ من العمر 24 عاما، واسمه هادي مطر ومن سكان ولاية نيوجيرسي.

وبرز اسم سلمان رشدي في ثمانينات القرن الماضي، بعدما أصدر روايته "آيات شيطانية" عام 1988، التي اعتبرت مهينة للإسلام والنبي محمد (ص)، وأثارت احتجاجات عارمة في أنحاء العالم الإسلامي وصلت إلى حد إصدار فتوى بإهدار دمه من الامام الراحل آية الله روح الله الموسوي الخميني (قُدِّسَ سرُّه).