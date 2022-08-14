شاهد.. تفاعل نشطاء التواصل مع عملية طعن "سلمان رشدي"

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والمرتد سلمان رشدي مؤلف كتاب "آيات شيطانية"، الذي تجرأ على إهانة نبي الرحمة صلوات الله علیه تعرض لغضب المسلمين وتحولت حياته إلى جحيم لا يطاق منذ اصدار كتابه وهو هارب منذ ذلك الوقت.

وتفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع تعرض سلمان رشدي للطعن حيث كتب محمد السميري حول هذا الموضوع: "رئيس فرنسا تعليقا على طعن سلمان رشدي: معركة سلمان رشدي هي معركتنا و نحن اليوم الى جانبه اكثر من أي وقت ـ يا رئيس فرنسا لولا أنتم لما كان هو يا صناع العنف و متسببي العدوان".

وجاء على حساب وكالة ارنا العربية: "اعتبر مستشار الفريق الايراني المفاوض محمد مرندي، الادعاء بتعرض جان بولتون لعملية اغتيال وعملية طعن الكاتب المرتد سلمان رشدی ، على اعتاب التوصل الى اتفاق محتمل في مفاوضات فيينا، امر يدعو للاستغراب".

وعلق ابو حيدر كاتبا: "إنّا من المجرمين منتقمون".

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