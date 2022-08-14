موقع ألماني: لهذا السبب لم تتوصل الدوحة وبرلين لاتفاق حول الغاز 

العالم - قطر

ووفق موقع "Deutsche Wirtschafts Nachrichten" الألماني، فإن محاولات برلين للتفاوض مع الدوحة بشأن الحصول منها على الغاز بدلا من روسيا "فشلت"، بينما ستحصل إيطاليا على الغاز القطري.

ولم يتمكن حتى الآن ممثلو الشركات التي رافقت وزير الاقتصاد الألماني "روبرت هابك"، إلى قطر في مارس/آذار الماضي، من إبرام عقود توريد الغاز مع الجانب القطري.

واشتكى "هابك"، الأسبوع الماضي، من عدم رغبة قطر في "تقديم عرض جيد"، رغم توقيعه في مايو/أيار اتفاقا مع قطر على شراكة في مجال الطاقة، دون الاتفاق على حجم الإمدادات.

وحسب الموقع، فإن قطر تصر على إبرام عقود طويلة الأجل، بينما قررت الشركات الألمانية الرهان على مصادر الطاقة المتجددة في المستقبل، وهو ما أخر التوصل لاتفاق، وقد يفشله.

وتهدف ألمانيا، لخفض انبعاثات الكربون بنسبة 88% بحلول 2040، ومترددة في قبول شروط قطر لتوقيع اتفاقات لفترات لا تقل عن 20 عاماً لتأمين الأحجام الضخمة من الغاز المُسال التي تحتاجها لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي.

كما أن قطر، تحدد أيضا شروطا من بينها شرط يتعلق بالوجهة من شأنه أن يمنع برلين من إعادة شحن الغاز إلى مناطق أخرى في أوروبا، وهو شرط يعارضه الاتحاد الأوروبي.

في المقابل، كشفت شبكة "إن تي في" الإخبارية، أنّ تصدير الغاز القطري إلى ألمانيا لن يحصل إلا في غضون عامين، واعتباراً من العام 2024، من دون أن يتضح بعد حجم الكميات الممكن تسليمها.

وتصدر روسيا حاليا إلى ألمانيا عبر خط "السيل الشمالي-1"، خمس الحجم السابق من الغاز، ما جعل الأخيرة تعاني من أزمة طاقة واسعة النطاق.

وحسب الموقع الألماني، فقد تعاملت إيطاليا مع قطر برؤية مختلفة، ففي الوقت الذي اصطدم "هابك" بالرفض القطري، تمكنت شركة الطاقة الإيطالية "إيني" من تحقيق نتيجة أفضل هناك.

وأشار الموقع إلى أن إيطاليا، على عكس ألمانيا، تتعاون مع قطر لفترة أطول وتعتبر أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال من هذا البلد.

ونقل الموقع عن مدير عام الشركة الإيطالية "كلاوديو ديسكالزي" قوله: "بعد عقود الغاز الجديدة مع الشركاء في الجزائر والكونغو ومصر في وقت سابق من هذا العام، انضمت شركة إيني في يونيو/حزيران إلى منشأة North Field East في قطر، والتي تعد جزءا من أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم".

وتسعى إيطاليا مثل باقي دول أوروبا، لتنويع إمدادات الغاز بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.

ويخشى المسؤولون في أوروبا، أن تستخدم روسيا صادرات الغاز، كسلاح سياسي من أجل تخفيض العقوبات المفروضة عليها، أو حتى قطع الصادرات إلى أوروبا تماما في الشتاء، عندما يكون الطلب على أشده.