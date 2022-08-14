قائد بحرية الجيش الإيراني: سننفذ مهمة بحرية خاصة في العام الجاري

العالم - ايران



وأكد الأدميرال إيراني لوكالة "فارس" أن القوة البحرية الإيرانية ستبحر في جميع المحيطات بإذن الله، وقال: إن تنفيذ مهمة خاصة جديدة هذا العام مدرج على جدول أعمال القوة البحرية، ويعتمد الموعد المحدد لهذه المهمة على قرار الأركان، لكنه بالتأكيد سيكون هذا العام وسيتم نشر تفاصيلها الكاملة في المستقبل.

وأضاف الأدميرال إيراني، رداً على سؤال، عن المرحلة التي وصلت إليها عملية إنشاء السفينة اللوجستية العملاقة (المرفأية) على غرار "مكران" قال: نظرا لضرورة تواجد القوة البحرية الاستراتيجية الإيرانية في محيطات العالم، فإن جدول أعمالنا يتضمن بناء سفن لوجستية قتالية عملاقة تكون مهمتها العمل كقاعدة بحرية متحركة.

وأضاف: من المؤكد إننا بحاجة إلى مثل هذه القواعد البحرية العائمة، وليس فقط نسخة واحدة، بل هنالك أيضا عدة نسخ أخرى على جدول الأعمال حيث يتم تنفيذ مراحل بنائها.. ومتى ما دخلت هذه السفن الساحة سيتم الإعلان عن ذلك.

وتابع قائد سلاح البحرية: عادة ما تكون لدينا إزاحة الستار عن معدات في مناسبات مثل يوم القوة البحرية (28 تشرين الثاني/نوفمبر) وعشرة الفجر المباركة (1 إلى 11 شباط/فبراير)، ونقوم بتنظيم أنشطتنا مع هذه المناسبات والمضي قدما بشكل منتظم.. واحدة فقط من السفن التي سيتم إزاحة الستار عنها هي سفينة لوجستية عملاقة (مرفأية)، كما سيتم إزاحة الستار عن العديد من السفن الأخرى في المستقبل.

يذكر أن المجموعة البحرية الـ75 التابعة للقوة البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية نفذت العام الماضي مهمة خاصة على مدى 133 يومًا قطعت خلالها 44 ألف كيلومتر، حيث أشاد سماحة قائد الثورة بهذا الإنجاز الذي حققته البحرية.