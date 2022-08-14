سوريا تحصد ميداليتين برونزيتين في الأولمبياد العالمي للمعلوماتية

العالم - سوريا

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان اليوم أن الميداليتين البرونزيتين أحرزهما الطالبان أمين عبد الكريم شربا من ثانوية الباسل للمتفوقين بدمشق وحازم معتز دالاتي من ثانوية المتفوقين الأولى بحمص.

ولفتت الهيئة إلى أن الطالب أمين شربا الذي كان من المشاركين في الماراثون البرمجي للأطفال واليافعين تم اكتشاف موهبته بالمعلوماتية في سن مبكرة عندما كان طالباً في الصف الثامن للتعليم الأساسي وتمت مكافأته آنذاك بضمه للفريق الوطني للأولمبياد العلمي السوري للمعلوماتية.

وتنافس المشاركون في هذا الأولمبياد بدورته الـ 34 من خلال اختبار علمي أجري ضمن جولتين مدة كل منهما 5 ساعات متواصلة حيث تضمن كل اختبار 3 مسائل في الخوارزميات والبرمجة التنافسية.

وأشارت الهيئة إلى أن الطلاب شاركوا من مقرها بدمشق وفق المعايير والشروط المطلوبة عالمياً “من كاميرات متعددة للقاعة وتصوير وربط مباشر مع اللجنة المنظمة لهذه المسابقة العالمية الكبرى”.

وبينت الهيئة أن سورية نالت المركز الثاني عربياً في هذه المسابقة العالمية الكبرى متقدمة على المغرب والسعودية وتونس وفلسطين بينما حلت مصر “الأولى” عربياً متقدمة على سورية بفارق شهادة تقدير واحدة ورصيدها “ميداليتان برونزيتان وشهادة تقدير”.