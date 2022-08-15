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كيم جونغ أون يوجه برقية جوابية للرئيس الروسي بوتين

كيم جونغ أون يوجه برقية جوابية للرئيس الروسي بوتين
الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

وجه زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، برقية جوابية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة عيد تحرير كوريا، أشار فيها إلى أن التعاون الاستراتيجي بين البلدين يرتفع إلى مستوى جديد.

العالم - أسيا والباسفيك

أفادت الوكالة المركزية لكوريا الشمالية بأن "كيم جونغ أون ذكر في برقيته أن جنود "الجيش الأحمر الباسل ضحوا بأرواحهم في النضال من أجل تحرير كوريا"، مضيفا أن أفعالهم "محفوظة بعناية في ذاكرة الشعب الكوري".

وأشار الزعيم الكوري الشمالي إلى أن "الصداقة الكورية الروسية التي تشكلت في أيام مكافحة العدو المشترك في الحرب ضد اليابان، كانت تتعزز وتتطور بشكل ثابت عصرا بعد عصر، واليوم يرتفع التعاون الاستراتيجي والتكتيكي والدعم والتضامن بين البلدين إلى مستوى جديد في الجبهة المشتركة بهدف إزالة التهديد العسكري والاستفزازات وتعسف القوى المعادية".

كما عبر كيم جونغ أون عن "ثقته بأن الصداقة والتعاون بين كوريا الشمالية وروسيا ستواصل تعزيزها بشكل ديناميكي وستسهم بقسطها في تحقيق ازدهار ورفاهية شعوب البلدين".

وأفادت وسائل إعلام سابقا بأن "الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هنأ كيم بعيد تحرير كوريا، معبرا عن ثقته بزيارة الاتصالات الثنائية بين البلدين".

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