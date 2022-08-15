توقف الاتصالات بين موسكو وواشنطن يثير القلق بشأن مستقبل معاهدة "ستارت"

العالم - أوروبا

قال زلاوفينين لوكالة "سبوتنيك"، رداً على سؤال حول حجم الخطر إذا تُرك العالم دون معاهدة "ستارت" في عام 2026، أو دون معاهدة جديدة لتحل محلها: "إذا استمر الوضع الذي نعيشه اليوم الذي لا توجد فيه اتصالات على أعلى مستوى بين موسكو وواشنطن فنعم قد نواجه مثل هذا الوضع"، معرباً عن أماله بألا يحدث هذا.

وكانت روسيا والولايات المتحدة أعلنتا في فبراير/ شباط 2021 بدء سريان قرار تمديد معاهدة "ستارت ـ 3" المبرمة بينهما بشأن الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية لمدة خمس سنوات.

أبقت المعاهدة على الترسانة النووية في البلدين عند مستوى يقل كثيرا عما كان عليه الحال خلال الحرب الباردة؛ حيث حددت عدد منصات الإطلاق النووية الاستراتيجية المنصوبة عند 700، وعدد الرؤوس النووية عند 1550.

وتُعدّ معاهدة "ستارت - 3" امتدادا لمعاهدة الحدّ من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية "ستارت ـ 1" الموقعة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في عام 1991 في موسكو.

يذكر أن مفاوضات الرقابة على الأسلحة النووية بين موسكو وواشنطن قد تم تجميدها بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.