تحالف العزم في العراق يدعو الى الحوار لتذويب الجمود السياسي

العالم-العراق

و ذكر بيان للتحالف انه نظرا للظرف الصعب الذي تعاني منه المناطق المحررة والتي دمرها الارهاب وكل مايتطلب لاجله توحيد الجهود وتركيز الاهداف ، ندعو الكتل ولاشخصيات السياسية والنيابية في محافظاتنا الى تذويب الجمود السياسي بينها ووضع خارجة طريق مشتركة لتحقيق متطلبات المرحلة الحالية والمقبلة والتفاهم على الخطوط العامة لانجاز المصالح المتعلقة بالمحافظات المحررة .

واضاف البيان ،، ان التحالف يجد الفرصة سانحة لدعوة صادقة ومخلصة للاخوة في تحالف تقدم النيابي والنواب المستقلين للحوار والتعاون والتفاهم من أجل توحيد الرؤى والاهداف والتصورات ورسم ملامح اتفاق اخوي مخلص للمضي قدما في سبيل تعزيز التفاهم الاكبر بين الكيانات السياسية الاخرى .