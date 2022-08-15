الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢
٠٣:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

تحالف العزم في العراق يدعو الى الحوار لتذويب الجمود السياسي

تحالف العزم في العراق يدعو الى الحوار لتذويب الجمود السياسي
الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

دعا تحالف العزم في العراق الكتل والشخصيات السياسية والنيابية في المحافظات المحررة الى تذويب الجمود السياسي بينها ووضع خارطة طريق مشتركة لتحقيق متطلبات المرحلة الحالية والمقبلة.

العالم-العراق

و ذكر بيان للتحالف انه نظرا للظرف الصعب الذي تعاني منه المناطق المحررة والتي دمرها الارهاب وكل مايتطلب لاجله توحيد الجهود وتركيز الاهداف ، ندعو الكتل ولاشخصيات السياسية والنيابية في محافظاتنا الى تذويب الجمود السياسي بينها ووضع خارجة طريق مشتركة لتحقيق متطلبات المرحلة الحالية والمقبلة والتفاهم على الخطوط العامة لانجاز المصالح المتعلقة بالمحافظات المحررة .

واضاف البيان ،، ان التحالف يجد الفرصة سانحة لدعوة صادقة ومخلصة للاخوة في تحالف تقدم النيابي والنواب المستقلين للحوار والتعاون والتفاهم من أجل توحيد الرؤى والاهداف والتصورات ورسم ملامح اتفاق اخوي مخلص للمضي قدما في سبيل تعزيز التفاهم الاكبر بين الكيانات السياسية الاخرى .

روابط ذات صلة

العراق..وزير الصدر ينتقد كتلة صادقون النيابية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تحالف العزم في العراق يدعو الى الحوار لتذويب الجمود السياسي

وزير ليبي: ترسيم الحدود مع تركيا أتاح لنا مساحة بحرية شاسعة

العدوان يسعى لرفع مستوى نهب النفط اليمني

بالفيديو.. دلالات تشير إلى تفعيل قضية المعتقلين لدى السعودية رغم نفي حماس

الاحتلال يرفض طلب الاستئناف للإفراج عن الأسير خليل عواودة

سلطات الاحتلال تهدم قرية العراقيب للمرة الـ205