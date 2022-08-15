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البنتاغون: إصابة وزير الدفاع الأمريكي بفيروس كورونا

البنتاغون: إصابة وزير الدفاع الأمريكي بفيروس كورونا
الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية يوم الاثنين أن اختبار وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أثبت إصابته بفيروس كورونا.

العالم _ الأميرکيتان

وأضاف البنتاغون أنها المرة الثانية هذا العام التي يصاب فيها الوزير بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن آخر اتصال شخصي له مع الرئيس جو بايدن كانت في 29 يوليو.

جدير بالذكر أنه تم تشخيص إصابة بايدن لأول مرة بكورونا في 21 يوليو، وبعد الانتهاء من دورة علاج "باكسلوفيد" التي استمرت خمسة أيام وشفاءه من المرض، عاد الرئيس الأمريكي إلى الحجر العام بعد يومين من إعلان تعافيه حيث جاءت نتيجة فحوصاته لكورونا إيجابية للمرة الثانية.

وفي الثالث من يناير 2022، أعلن لويد أوستن إصابته بفيروس كورونا.

وقال حينها في عدة تغريدات على موقع "تويتر" إن الأعراض ظهرت عليه أثناء تواجده في منزله في عطلة، وأنه عزل نفسه بالمنزل بعد معرفته بذلك.

وأفاد في ذلك الوقت بأن لديه أعراض خفيفة ويتبع تعليمات طبيبه.

وصرح وزير الدفاع الأمريكي في يناير بأنه تلقى جرعتين من لقاح كورونا كما حصل على جرعة معززة أوائل أكتوبر 2021 وهي ما جعلت أعراض الإصابة خفيفة.

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