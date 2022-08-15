"وزير الصدر" ينشر توجيهات تخص تظاهرات يوم السبت

العالم-العراق
وذكر العراقي في تدوينة، سبعة تعليمات تخص تظاهرة يوم السبت وهي:
١- يُمنع ذكر أسمي بهتاف أو كلام أو صورة أو راية أو لافتة أو أي شيء آخر.
٢- سلمية وللنهاية بكل تفاصيلها.
٣- مطالبكم هي إصلاح النظام بكل تفاصيله: قضائياً وتشريعياً وتنفيذياً ومحاسبة الفاسـ*ـدين.. ويمنع منعاً باتاً المطالبة برجوع الكتلة الصدرية للبرلمان.
٤- القوات الأمنية والحشد الشعبي ليس أخوتكم فحسب بل هم منكم وفيكم وإليكم. والتعدّي عليهم تعدّي على سماحته.
٥- مسيرة التظاهرة تكون من ساحة التحرير باتجاه ساحة الاحتفالات .
٦- السلطة القضائية ومقرها خط أحمر وإن طالبنا بإصلاحها.
٧-نظراً لكثافة الحضور المتوقع فنرجو عدم إزعاج الأهالي .
واشار الى ان "هناك تعليمات أخرى سنوافيكم بها لاحقاً".