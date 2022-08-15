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"وزير الصدر" ينشر توجيهات تخص تظاهرات يوم السبت

الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

حدد صالح محمد العراقي، المعروف بـ "وزير" زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، ضوابط وتعليمات التظاهرة "المليونية" المقرر انطلاقها يوم السبت المقبل.

العالم-العراق

وذكر العراقي في تدوينة، سبعة تعليمات تخص تظاهرة يوم السبت وهي:

١- يُمنع ذكر أسمي بهتاف أو كلام أو صورة أو راية أو لافتة أو أي شيء آخر.

٢- سلمية وللنهاية بكل تفاصيلها.

٣- مطالبكم هي إصلاح النظام بكل تفاصيله: قضائياً وتشريعياً وتنفيذياً ومحاسبة الفاسـ*ـدين.. ويمنع منعاً باتاً المطالبة برجوع الكتلة الصدرية للبرلمان.

٤- القوات الأمنية والحشد الشعبي ليس أخوتكم فحسب بل هم منكم وفيكم وإليكم. والتعدّي عليهم تعدّي على سماحته.

٥- مسيرة التظاهرة تكون من ساحة التحرير باتجاه ساحة الاحتفالات .

٦- السلطة القضائية ومقرها خط أحمر وإن طالبنا بإصلاحها.

٧-نظراً لكثافة الحضور المتوقع فنرجو عدم إزعاج الأهالي .

واشار الى ان "هناك تعليمات أخرى سنوافيكم بها لاحقاً".

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"وزير الصدر" ينشر توجيهات تخص تظاهرات يوم السبت

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