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مصر.. ضبط 97 عملة معدنية تعود إلى العصر العثماني بمطار الأقصر الدولي

مصر.. ضبط 97 عملة معدنية تعود إلى العصر العثماني بمطار الأقصر الدولي
الإثنين ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلن مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، أن إدارة المنافذ والوحدات الأثرية بمطار الأقصر الدولي تمكنت من ضبط 97 عملة معدنية كانت بحوزة أحد المسافرين.

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وأوضح أنه تمت مصادرة القطع المضبوطة بناء على القرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 باعتبارها ممتلكات ثقافية وتراثية لا يسمح بخروجها من مصر.

وقال حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، إنه وأثناء إنهاء إجراءات سفر أحد الركاب تم ضبط العملات بملابسه.

وأضاف أن هذه العملات ترجع للعصر العثماني وهي عملات دائرية مختلفة الفئات بها ثقوب للتعليق، منها واحدة فئة 2 بارة، و58 فئة 5 بارة و11 فئة 10 بارة.

ومن المقرر أن يتم إيداع القطع المضبوطة بأحد المخازن الأثرية بالأقصر.

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